Varios eventos programados para este jueves conmemoran el Día Nacional de Oración en el sur de California.

Lo que los organizadores describen como “oración y compañerismo hacia otros veteranos, partidarios veteranos y miembros de la comunidad en un ambiente seguro y al aire libre '' se llevará a cabo en Patriots and Paws en Fullerton, de 11 a.m. a 1 p.m.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Habrá oportunidades para que los “veteranos escriban sus retos y oraciones en el Muro de la Opresión'', dijeron los organizadores.

Los eventos del Condado de Orange incluyen los que se llevan a cabo en la Iglesia South Shores en Dana Point, de 9 a.m. a 5 p.m., y en el patio frente al Centro de Justicia Betty Lou Lamoreaux en Orange, desde el mediodía hasta las 12:15 p.m.

El evento fuera del Arboreto del Condado de Los Ángeles se llevará a cabo de 9: 30-10: 30 a.m. en las mesas de picnic en el lado oeste del estacionamiento principal. Será principalmente

“Un rato de intercesión para los gobiernos seguido brevemente por un rato para solicitudes personales'', según la organizadora, Ellen Dougher.

Habrá “oración de intercesión por nuestra comunidad, estado, nación, iglesias, mundo, escuelas, comunidad empresarial y muchas otras áreas que influyen en las personas'', dirigida por pastores comunitarios en el Monumento a los Veteranos, desde el mediodía hasta la 1 p.m., en el Ayuntamiento de Paramount, dijo el pastor Larry Jameson de Lifegate Church en Paramount.

El evento fuera del Ayuntamiento de Burbank se llevará a cabo desde el mediodía hasta la 1 p.m.

Una noche de oración y adoración se llevará a cabo, de 6 a 7:15 p.m., en la parte inferior de la rampa en la playa junto a Perry's Cafe en Torrance Beach.

El tema de 2021 para el Día Nacional de Oración es: “Señor, derrama tu amor, vida y libertad'', basado en 2 Corintios 3:17, “Ahora el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad''.

“Hoy recordamos y celebramos el papel que el bálsamo curativo de la oración puede desempeñar en nuestras vidas y en la vida de nuestra nación. A medida que continuamos enfrentando las crisis y desafíos de nuestro tiempo, desde una pandemia mortal, hasta la pérdida de vidas y medios de subsistencia a raíz de ella, pasando por un ajuste de cuentas sobre la justicia racial, hasta la amenaza existencial del cambio climático, los estadounidenses de fe pueden invoca el poder de la oración para brindar esperanza y elevarnos para el trabajo que tenemos por delante”, dijo el presidente Joe Biden en su proclamación del Día Nacional de Oración.

“Como dijo una vez el difunto congresista John Lewis: 'Nada puede detener el poder de un pueblo comprometido y decidido a hacer una diferencia en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque los seres humanos son el vínculo más dinámico con lo divino en este planeta’”.

El Día Nacional de Oración se remonta a 1775, cuando el Congreso Continental emitió una proclama recomendando que se observara un día de ayuno y oración el 20 de julio de 1775.

El presidente Harry S. Truman firmó un proyecto de ley en 1952 que proclama que cada presidente subsiguiente debe declarar un Día Nacional de Oración en una fecha apropiada de su elección. El presidente Ronald Reagan firmó un proyecto de ley en 1988 que establece el Día Nacional de Oración el primer jueves de mayo.

En 2010, la jueza de distrito estadounidense Barbara Crabb dictaminó que la ley que establece el Día Nacional de Oración era inconstitucional porque era “un ejercicio inherentemente religioso que no cumple ninguna función secular”.

El fallo fue anulado por unanimidad por un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito, que dictaminó que el demandante, la Fundación para la Libertad Religiosa, no tenía legitimación para demandar porque el Día Nacional de Oración no le había causado daño y que “un sentimiento de alienación no puede ser suficiente como daño”.