Confirman nuevo caso de sarampión en LAX y farmacia

Un pasajero de una aerolínea con un caso confirmado de sarampión llegó a LAX y visitó una farmacia de Brentwood, informaron el lunes las autoridades.

El pasajero llegó a la Terminal Internacional Tom Bradley al área del reclamo de equipaje entre las 1:45 p.m. y 5 p.m. el 12 de enero, mientras era infeccioso, dijo el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles.

La persona infecciosa también visitó la Farmacia CVS en 11941 San Vicente Boulevard entre las 10 a.m. y las 12:30 p.m. El 13 de enero y entre las 8:45 a.m. y las 11 a.m. del sábado, dijeron las autoridades.

Las personas que estaban en esos lugares durante esos momentos deben verificar sus registros médicos para determinar si están protegidos contra el sarampión.

También deben controlarse para detectar fiebre y/o sarpullido inexplicable de siete a 21 días después de la exposición y comunicarse con su proveedor de atención médica sobre una posible exposición si están embarazadas, tienen un bebé, tienen un sistema inmunitario debilitado o no están inmunizados, señalaron los funcionarios. dijo.

El sarampión se transmite por aire y por contacto directo, incluso antes de que el paciente sepa que lo tiene y causa fiebre, tos, ojos llorosos y rojos y una erupción cutánea, según el oficial de salud del condado Muntu Davis, MD, MPH.

Hubo 20 casos de sarampión entre los residentes del condado de Los Ángeles en 2019, además de 14 casos de personas que no eran residentes que viajaron por el condado, dijeron las autoridades.

Eso no incluye Long Beach y Pasadena, que tienen sus propios departamentos de salud que informaron casos. En la mayoría de los casos, los pacientes no estaban inmunizados o no sabían si alguna vez habían sido inmunizados.