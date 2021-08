Un conductor de Lyft sufrió lesiones graves a causa de un asalto violento que sucedió mientras recogía a un pasajero en el condado de Riverside.

El conductor de Lyft, Ye Lu, dijo que el ataque dejó su Lexus dañado y su frente con cicatrices.

"Así que usó un soporte de micrófono para golpearme la cabeza", dijo Lu, y agregó que su cámara para salpicadero captó el ataque en el audio.

Las autoridades arrestaron a un hombre sospechoso de robar y golpear a un conductor de Lyft en una gasolinera en el sur de El Monte.

Dijo que el ciclista estaba parado con cajas de equipo de música afuera del bar y club nocturno Fabios, el 1 de agosto, a las 5:30 a.m.

Lu dijo que comenzó una confrontación después de que le dijo al pasajero que no quería nada en los asientos, solo en el maletero.

Dijo que el ciclista se enfureció y comenzó a golpearlo con un soporte de micrófono mientras se sentaba impotente en el asiento del conductor.

El atacante le dijo que Lu le gritó que condujera.

Lu dice que pudo alejarse y pedir ayuda.

Poco después del ataque, los agentes arrestaron a Michael Trunko, de 23 años.

"No entiendo por qué se vuelve loco, ¿sabes?", dijo Lu.

Lyft emitió un comunicado en el que calificó el ataque como espantoso y el ciclista fue retirado de la plataforma.

También están ofreciendo su apoyo al conductor y a las fuerzas del orden.

Un defensor local de viajes compartidos dijo que las empresas pueden mejorar enormemente la seguridad al proporcionar cámaras de tablero de dos vías para cada conductor, una frente a la carretera y otra frente al conductor, y también pegatinas que advierten a los clientes que están siendo grabados.

"Así que se les avisa en el momento en que se suben a ese vehículo", dijo Torsten Kunert, un defensor de los conductores de viajes compartidos. "Se ocupará de muchos de los problemas".

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.