Un conductor resulta herido en incidente de furia al volante en la autopista 710

Un hombre fue hospitalizado tras recibir un disparo en lo que la policía dice que fue un caso de ira en la carretera en la autopista 710 en South Gate.

El hombre de 39 años, cuyo nombre su familia no quiso identificar por temor a represalias, recibió al menos un disparo. Su madre, Blanca Claire, le dijo a Telemundo 52 que la bala entró en la cadera de su hijo, golpeó su vejiga y apenas pasó por alto una arteria.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

“Es un sobreviviente”, dijo Claire.

El domingo hubo un incidente de violencia al volante en Santa Clarita ocurrió este mediodía, en un restaurante In-N-Out, cerca del parque Magic Mountain.

La Patrulla de Caminos de California (CHP) dijo que la víctima discutió con el conductor y el pasajero de un Kia Soul verde en la Autopista 5 el lunes por la mañana. Luego, en la autopista 710 en dirección sur, alguien en el Kia disparó contra el automóvil del hombre, que terminó de costado en un terraplén.

Claire dijo que su hijo la llamó y luego ella llamó al 911. Su hijo fue trasladado de urgencia a cirugía en el Centro Médico St. Francis en Lynwood, donde se espera que permanezca durante las próximas semanas.

CHP planea entrevistar a la víctima para recopilar más información. Mientras tanto, su madre dice que otros pueden aprender de la experiencia de su hijo.

“Solo tenemos que ser más cuidadosos. Nunca entendemos si vamos a volver a casa”, dijo.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.