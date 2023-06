Conductor denuncia que agencia no arregló bien el aire acondicionado de su auto y le quiso cobrar dos veces

Tras pagar porque le compusieran el aire acondicionado a su vehículo, se volvió a descomponer, y el taller le quería volver a cobrar, por lo que, indignado, el señor Fausto Quezada se comunicó con Telemundo 52 Responde.

En enero, el señor Quezada llevó a arreglar el aire acondicionado de su camioneta, pero el gusto le duro poco.

“Me cobraron $1,900 y fracción y solo me duro dos días el aire acondicionado”, dijo Quezada.

Así que regresó al taller, esperando que corrigieran el problema.

“Fue y les reclamé y me dijeron que así era eso, que tenía que volver a pagar, porque a veces no quedaba las reparaciones, y le dije, ¡no, pues si no es la primera vez que tengo carro”!

El señor Quezada dijo que no podía creer lo que estaba escuchando.

“Me quería cobrar $3 mil dólares más”, dijo Quezada, quien estaba indignado.

“¡No puedo perder ese dinero, dije yo! Cómo perder ese dinero, si es mi esfuerzo, es mi vida. Si pensamos en tiempo de vida son, 80, 160 horas. ¡No se pueden perder, así como así”!, dijo Quezada.

Así que, además de enviar cartas a los jefes del taller y a sus superiores, llamó a Telemundo 52 Responde, quien se puso en contacto con la concesionaria Galpin Ford, solicitando que reevaluaran la situación del señor Quezada.

A través de un comunicado, Galpin Ford expresó lo siguiente: “Tomamos las preocupaciones de nuestros clientes muy en serio, y siempre buscamos que estén 100% satisfechos. Cuando nos enteramos de las preocupaciones del señor Quezada, fuimos más allá de lo requerido para atenderlos apropiadamente, y estamos complacidos que el señor Quezada está contento con la resolución”.

El señor Quezada y Galpin Ford finalmente llegaron a un acuerdo.

Le ofrecieron solo cobrarle $600, en lugar de cobrarle otros $3,000 por dejar su aire acondicionado funcionando adecuadamente.

“Me pareció un precio justo porque dije, van a trabajar 10 horas más”.

Y ahora sí, tras la última reparación, su aire acondicionado, funcionó perfectamente bien.