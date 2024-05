Conductor de autobús Metro que fue amenazada asegura que LAPD nunca respondió

Otra operadora de autobús de las Autoridades de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles reveló el jueves que fue atacada en el trabajo y que la dejaron valerse por sí misma.

La conductora, que no quiso revelar su identidad, dijo que un hombre quería abordar su autobús en Wilshire Boulevard cerca de Serrano Avenue en Koreatown el martes. Como él no estaba en una parada de autobús, ella no abrió la puerta.

Pero el conductor dijo que el hombre se negó a aceptar un no por respuesta.

“Se volvió agresivo”, dijo el conductor. “Se paró frente al autobús. No me dejó continuar. Luego procede a tirar cerveza en mi parabrisas y viene hacia mi lado izquierdo donde está mi ventana”.

El vídeo de la conductora grabado con su teléfono muestra al hombre golpeando las ventanillas del autobús.

Dijo que el hombre también abrió la ventana antes de verter cerveza en su asiento. Continuó haciendo una escena fuera del autobús, según el conductor.

La empleada de Metro llamó a sus supervisores con unos 20 pasajeros en la parte trasera de su autobús, pero la ayuda no llegó hasta después de una hora, dijo.

"Él dijo: 'Oh, sí, recibí un mensaje [de la policía de Los Ángeles] diciendo que tienen otras prioridades", describió la conductora lo que le dijo su supervisor. “¿Entonces mi vida no es una prioridad?”

En respuesta, el Metro de Los Ángeles dijo que pidió ayuda a las autoridades.

"Debido a que se trataba de un delito en curso, Metro notificó a la policía de Los Ángeles en cinco minutos", dijo la agencia de transporte en un comunicado. "Nuestra expectativa es que nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley respondan a todos los incidentes de manera oportuna".