Condenan a ex asesor financiero por fraude a jubliados

Un ex asesor financiero de Inland Empire, con un historial de violar las leyes de valores, fue sentenciado a 14 años de prisión y se le ordenó pagar más de $ 12.5 millones en restitución por ejecutar un esquema de fraude inmobiliario.

Paul Ricky Mata, de 58 años, de Oceanside, fue puesto bajo custodia federal inmediatamente después de la audiencia, según la oficina del fiscal de Estados Unidos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Mata engañaba a las víctimas para que invirtieran en sus negocios y luego gastaba el dinero. Se declaró culpable en julio de más de una docena de cargos federales: fraude de correo, fraude electrónico y realización de declaraciones falsas en un procedimiento de quiebra.

Una televidente de Telemundo 52 cayó víctima de un fraude por doble partida: primero, impostores le robaron dinero, y después, hackearon su cuenta de Facebook para pedirle dinero a sus contactos.

Mata cometió los delitos mientras estaba en Upland, atendiendo a más de 100 clientes en Inland Empire y en otros lugares entre agosto de 2008 y septiembre de 2015, según documentos presentados en la corte federal de Los Ángeles.

“No se trataba simplemente de que (Mata) fuera asesor de inversiones de sus víctimas, a muchos de ellos los conoció a través de la iglesia. Oró con ellos, profesó compartir valores y creencias con ellos y actuó como si fueran sus amigos”, escribieron los fiscales en un memorando de sentencia.

Además, muchas de sus víctimas se encuentran actualmente jubiladas, o estaban en proceso de retiro cuando les aconsejó que entraran en sus riesgosas inversiones basadas en falsas pretensiones, según documentos legales.

Mata fue previamente imputado en una acción civil iniciada por la comisión de bolsa y valores de EEUU, que según el gobierno, resultó en una sentencia de $ 11,74 millones en su contra.

Según la acusación, Mata operaba una serie de empresas, incluyendo Secured Capital y Logos Real Estate, y atrajo inversionistas con la promesa de obtener un rendimiento del 5% al ​​10% de su dinero.

Para ello, a través de fondos en “gravámenes fiscales respaldados por el gobierno, certificados de escritura respaldados por activos” y bienes raíces en dificultades.

La mayoría de las inversiones colocadas bajo la administración de Mata después de 2011 no aportaron ganancias, en cambio, el dinero paró en su bolsillo, para pagar la inicial de su casa, cubrir préstamos personales y reponer sus cuentas bancarias privadas, dijeron los fiscales.

Según la oficina del fiscal de Estados Unidos, el acusado no reveló a los inversores que fue despedido por Ameriprise Financial Services Inc. en 2009 por violar las políticas de la empresa y que había sido nombrado en acciones disciplinarias presentadas por reguladores financieros en California y Nevada.

Las transgresiones de Ameriprise resultaron en la suspensión de su licencia de asesor financiero por parte de la autoridad reguladora de la industria financiera independiente, dijeron los fiscales.

En el proceso de quiebra posterior a la demanda civil de la SEC de 2015, Mata no reveló activos, incluidos un Mini Cooper 2008 y un Jeep 2001 Cherokee, dijeron los fiscales federales.