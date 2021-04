Condenan a hombre de Anaheim por asesinar a su esposa durante la navidad

Un hombre que grabó en video a sus hijastros abriendo regalos de Navidad con su madre muerta apoyada en el sofá fue condenado el miércoles por matarla a golpes en su apartamento en Anaheim.

William Wallace, de 39 años, que está programado para ser sentenciado el 4 de junio, fue declarado culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de Zazell Preston, de 26 años, el día de Navidad de 2011.

Los miembros del jurado comenzaron a deliberar el martes y alcanzaron un veredicto a la mañana siguiente.

Las hijas de la víctima de 3 y 8 años de una relación anterior y el bebé de 7 semanas de la pareja estaban en el apartamento cuando murió su madre.

Las autoridades determinaron que Preston murió alrededor de la 1 a.m., pero Wallace apoyó su cuerpo en el sofá mientras grababa en video a las niñas abriendo los regalos esa misma mañana, según la fiscal adjunta del distrito principal, Heather Brown.

Wallace llamó al 911 alrededor de las 9:30 a.m. esa mañana de Navidad para informar que su esposa necesitaba ayuda médica, según la policía. “Él amenazó repetidamente con matarla”, dijo Brown en su argumento final.

Wallace estaba “golpeándola en la cabeza, esa es la zona de muerte”, dijo Brown. “Por eso está muerta. La golpeó en la cabeza una y otra vez...todas las heridas en la cabeza la mataron”.

Brown lo caracterizó como una “noche de terror” y le dijo al jurado que la escena del crimen en el apartamento en la cuadra 200 de Laxore Street cerca de Lincoln Avenue “parecía una escena de 'El resplandor'''.

Los miembros del jurado recibieron instrucciones de considerar el asesinato en primer y segundo grado, así como el homicidio voluntario e involuntario en sus deliberaciones. Brown rechazó cualquier sugerencia de la defensa de que Preston podría haberse caído y golpeado su cabeza porque estaba borracha.

“Incluso si cree que esto fue un accidente, su falta de atención médica implica un asesinato por malicia”, dijo Brown, refiriéndose a la evidencia que sugiere que la víctima murió alrededor de la 1 am, pero el acusado no llamó a la policía hasta más tarde esa mañana.

Brown también descartó una sugerencia de que el acusado también estaba borracho de una reunión de Nochebuena con vecinos. “Hay tanta evidencia que indica que no estaba borracho esa noche”, dijo Brown. “Llevó a una mujer de 114 libras por un tramo de escaleras a la 1 a.m. no estaba demasiado borracho para golpearla repetidamente en la cara y llamarla con nombres horribles”.

Un vecino también vio al acusado recoger los zapatos de la víctima y los empujó por un tramo de escaleras mientras la llevaba a su apartamento, dijo Brown.

El fiscal también argumentó que Wallace “no estaba demasiado borracho para un trabajo de limpieza” de la víctima, y ​​le dijo al jurado que el acusada se cambió de ropa en el baño.

Cuando llegaron los paramédicos, no vieron sangre ni evidencia de una golpiza, por lo que trataron de realizar una reanimación cardiopulmonar para revivir a la víctima, dijo Brown.

Un despachador del 911 había intentado instruir a Wallace sobre cómo revivirla cuando los paramédicos se apresuraron al apartamento, pero colgó, dijo Brown. “No estaba demasiado borracho para llamar a su hermano alrededor de la medianoche y decirle que su esposa no se estaba moviendo”, dijo. “Tenía los medios para marcar el número de su hermano”.

Wallace se declaró culpable de golpear a la víctima y amenazar con matarla en 2008 y estuvo 18 días en la cárcel, dijo Brown. Tres días “antes de esta brutal golpiza” Preston le había confiado a su familia durante un viaje de compras navideñas que quería dejar Wallace, dijo el fiscal. “Quizás se enteró de que ella estaba haciendo planes para dejarlo”, dijo Brown, y agregó que el acusado era “tan inseguro” que golpearía a su esposa si ella “pasaba demasiado tiempo en la tienda”.

Brown dijo que Wallace le dijo a la hija de Preston, que entonces tenía 8 años, que mintiera a la policía, razón por la cual dio informes contradictorios de lo que le sucedió a su madre.

Wallace había estado entrando y saliendo de la cárcel y la niña no sabía si permanecería bajo su custodia, dijo Brown. “Ningún encarcelamiento lo detuvo, ninguna orden de protección lo detuvo”, dijo.

Si Preston había sufrido una caída accidental debilitante, “gente inocente llama al 911”, dijo Brown. “Él le dijo: 'Si me dejas, te mataré', y cumplió su promesa”.

La abogada de Wallace, Heather Moorhead, dijo: “¿El señor Wallace tenía la intención de matar a su esposa? Y la respuesta es un rotundo no”.

Moorhead argumentó que la pareja se había emborrachado esa noche y que “la Sra. Preston se cayó más de una vez...al pie de las escaleras, contra una mesa de vidrio, en el baño. Por accidente, se cayó...Toda la situación fue horrible, pero no fue un asesinato”.

Moorhead dijo que el sangrado en el cerebro era tan generalizado que “era imposible determinar qué lesión en la cabeza causó el sangrado”.

El abogado defensor agregó: “Si cree que esto fue por un accidente, entonces el Sr. Wallace no es responsable de su muerte...No podemos decir qué lesión causó la muerte. No hay absolutamente ninguna prueba”.

Moorhead argumentó que la pareja tuvo sus altibajos y momentos en los que eran felices juntos.

Ella dijo que Preston en un momento en agosto de 2011 se movió para modificar una orden de no estar para que pudieran estar juntos de nuevo.

“Este caso trata sobre lo que pretendía el señor Wallace”, dijo Moorhead. “No fue perfecto ese día, pero no actuó con ninguna intención de matar...y por eso no se lo puede encontrar culpable de asesinato”.