Condados de Los Ángeles y Orange se acercan a un nivel de reapertura menos restrictivo

Los condados de Los Ángeles y Orange se acercaron a otra ronda de reaperturas el martes cuando los funcionarios estatales publicaron cifras que indicaban que eran elegibles para pasar al nivel naranja de restricciones pandémicas.

Calificar para el nivel naranja requiere que un condado tenga una tasa diaria promedio de nuevas infecciones por COVID de 3,9 por cada 100,000 residentes, junto con una tasa de positividad de prueba de 4.9% o menos, y mantenga esos niveles durante dos semanas consecutivas.

El condado de Los Ángeles avanzó al rango del nivel naranja la semana pasada, con una tasa de casos de 3,7 por cada 100,000 residentes y una tasa de positividad en las pruebas del 1.8%. El condado volvió a cumplir con los criterios cuando el estado publicó cifras actualizadas el martes, lo que le permitió calificar oficialmente para pasar del nivel rojo al nivel naranja.

En el condado de Orange, la tasa de casos por cada 100,000 personas se redujo de 2,9 el domingo a 2,8 el lunes. La tasa de positividad fue del 1,7% el lunes y del 2,6% para el índice de equidad en salud, que mide las tasas de infección en las comunidades desfavorecidas más afectadas por la pandemia.

Sin embargo, no está claro exactamente cuándo los condados podrán hacer el cambio a naranja. Las reglas estatales requieren que los condados permanezcan en un nivel durante tres semanas antes de que puedan avanzar en el Plan para una Economía más Segura.

El condado de Los Ángeles entró oficialmente en el nivel rojo el 12 de marzo, por lo que técnicamente no puede avanzar a naranja hasta el viernes. Sin embargo, el condado puede optar por esperar hasta la próxima semana antes de aflojar más restricciones comerciales de acuerdo con las pautas del nivel naranja.

El condado retrasó tres días el cambio a las pautas del nivel rojo para dar tiempo a los propietarios de negocios para realizar los ajustes necesarios.

Pasar al nivel naranja autorizaría al condado a eliminar todas las restricciones de capacidad en los negocios minoristas y de cuidado personal, al tiempo que aumentaría el límite de capacidad del 25% al ​​50% para cines, iglesias, museos, zoológicos, acuarios y restaurantes. La capacidad del gimnasio podría aumentarse del 10% al 25%.

El nivel naranja también permitiría que los bares reabrieran al aire libre, mientras que las salas de juego y los centros de entretenimiento familiar podrían despejarse para reanudar las operaciones en el interior.

El director ejecutivo del condado de Orange, Frank Kim, dijo que la medida podría ocurrir el miércoles.

"Nos permitirán pasar al nivel naranja el miércoles siempre que nos den luz verde (el martes)", dijo Kim a principios de esta semana.

El condado de Orange ha calificado para el nivel amarillo en las tasas de positividad durante los últimos seis días, pero el condado tardará un tiempo en pasar al nivel menos restrictivo porque la tasa de casos debe caer por debajo de uno, dijo Kim.

