Investigan denuncias de insultos raciales en escuelas del condado de Riverside

Los estudiantes de la Preparatoria Vista Del Lago acusan a los alumnos de la Preparatoria Tahquitz de Hemet de lanzarles insultos raciales durante un juego de voleibol en el segundo incidente de este tipo que ocurrió en el área en menos de un mes.

Se produce aproximadamente dos semanas después de que las porristas de la Preparatoria Valley View en Temecula fueran supuestamente acosadas con insultos raciales en un partido de fútbol americano de la Preparatoria Temecula Valley.

Las preparatorias Vista Del Lago como Valley View son parte del Distrito Escolar Unificado de Moreno Valley en el Condado de Riverside.

"Te hace sentir que tus hijos no pueden ir a ningún lado o estar seguros", dijo la madre Fedra Thornton. "Ni siquiera en la escuela."

La organización nacional hispana de derechos civiles, la Liga de Ciudadanos Latinos Unidos, está investigando ambos supuestos incidentes raciales.

"No creemos que ningún padre quiera que su hijo o hija sea sometido a ese tipo de trato", dijo Dave Rodríguez, director estatal de la liga para California.

La organización también está investigando acusaciones de que algunas de las porristas de Valley View fueron agredidas físicamente.

Las jóvenes se encontraban en un juego de fútbol americano cuando ocurrió el incidente.

"Francamente, linda con un crimen de odio cuando se tiene ese tipo de conducta", dijo Rodríguez.

Según un portavoz del Distrito Escolar Unificado de Hemet, el distrito está mirando videos que pueden haber capturado los incidentes.

Tanto el Distrito Escolar Unificado de Temecula Valley como el Unificado de Hemet han publicado declaraciones de que están trabajando con el Distrito Escolar Unificado de Moreno Valley en las investigaciones. Cada uno ha prometido responsabilizar a los estudiantes si la evidencia muestra alguna irregularidad.

Para algunos exalumnos, los nuevos incidentes les traen recuerdos de sus propias luchas con el acoso racial.

"Me sacó a relucir todas las emociones de lo que sentí al ir a la preparatoria Temecula Valley", dijo Solona Husband, graduado de 2020.

Ella dice que fue blanco repetidamente de ataques raciales antes de graduarse, incluido su nombre escrito en la puerta de una escuela junto con un insulto racial, lo que llevó a la suspensión de un estudiante.

Rodríguez dice que su organización se está asegurando de que los distritos escolares tomen las medidas adecuadas en estos incidentes recientes.

"Hay recursos legales para organizaciones como la nuestra que pueden hacer justicia", dijo.

Y para los estudiantes que recientemente se han convertido en el blanco del racismo, el esposo dijo: "No dejes que te coma por dentro. Solo haz que te permita convertirte en una persona más fuerte, y eso es exactamente lo que hago".

"No es más fácil, pero me vuelvo más fuerte".

