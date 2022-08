Evacuaciones y cierre de parte de la autopista 215 en Perris por reacción química en vagón de tren

Una reacción química dentro de un tanque a lo largo de la vía férrea paralela a la Autopista 215 en Perris ha llevado a los bomberos del condado de Riverside a cerrar parte de esa carretera y evacuar el área circundante.

La agencia Cal Fire del condado de Riverside recibió una llamada sobre la fuga química, el jueves alrededor de las 7:40 p.m., cuando alguien descubrió una gran columna de humo proveniente de un vagón de tren.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Inicialmente, la columna de humo se desplazó hacia la ciudad de Perris, lo que afectó la calidad del aire de la ciudad hasta que el humo se disipó.

Ambas direcciones de la Autopista 215, cerrada en el lado norte de la Ramona Expressway y en el lado sur de Cactus Rd.

La investigación con un equipo de materiales peligrosos llevó a los funcionarios a determinar que hay una sustancia química, conocida como estireno, en el tanque del vagón que se está sobrecalentando debido a algún tipo de reacción química.

¿Qué es el estireno?

"El estireno es un químico que se usa en látex, caucho sintético y resinas de poliestireno, que se usan en envases de plástico, vasos y recipientes desechables, aislamiento y otros productos", dicen los CDC en su sitio web. “La exposición es posible al respirarlo a través del aire. La exposición a grandes cantidades de estireno puede irritar los ojos y las vías respiratorias”.

El estireno se encuentra en interiores debido al funcionamiento de fotocopiadoras e impresoras láser y del humo del cigarrillo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). También se encuentra naturalmente en algunas plantas.

Por lo general, dijo el jefe del condado de Cal Fire Riverside, John Crater, el estireno se encuentra a alrededor de 85 grados Fahrenheit. En ese momento, las aproximadamente 188,000 libras de estireno en el tanque habían alcanzado temperaturas de hasta 323 grados.

El vagón cisterna también tenía una fuga en la válvula de alivio de presión y, para el viernes a las 6 a.m., todavía tenía fugas en la parte superior del tanque, según el Capitán Oscar Torres del Equipo de Respuesta a Materiales Peligrosos del Departamento de Bomberos del Condado de Riverside.

Existe la posibilidad de explosión, dijo Cal Fire Riverside, debido a la presión que se acumula en el tanque lleno a medida que el estireno continúa calentándose.

Si ocurre una explosión, “todavía sería una liberación violenta”, pero nada parecido al poder explosivo de la explosión de un tanque de propano o algo similar, dijeron las autoridades. Sin embargo, se considera un incidente grave.

Riesgos por calor extremo

Según los funcionarios en una conferencia de prensa realizada el viernes, a las 6 a.m., la situación es demasiado peligrosa para que incluso los bomberos se acerquen al vagón de inmediato.

Están esperando para acercarse al automóvil hasta que el estireno se enfríe, lo que les indicará a los funcionarios que la reacción química que produce el calor extremo se está desacelerando y que el riesgo de explosión es menor.

Los funcionarios no están seguros de cuánto durará la situación y esperan ver si el calor del caluroso día de verano en Inland Empire aumentará la temperatura en el tanque y aumentará el riesgo de explosión.

Crater dijo que el proceso de enfriamiento podría tomar entre uno y tres días. Según Torres, la temperatura estaba comenzando a descender en el momento de la conferencia de prensa y había bajado a unos 304 grados.

El incidente ocurre en medio de una advertencia por calor que atraviesa el Inland Empire, en donde se espera que las temperaturas suban a mas de tres digitos en los próximos dos días.

Órdenes de evacuación

Se ha puesto en marcha una orden de evacuación para el área dentro de un radio de media milla entre las avenidas Harvill y Oleander. Todas las casas y negocios, alrededor de unas 170 estructuras en ese radio han sido evacuados a partir de las 6 a.m.

“Vino la policía y se pusieron a tocar la puerta y la ventana muy duro, diciendo que teníamos que evacuar la casa porque iba a haber una explosión”, dijo Jessica Martínez, una de las residentes del área que debió desalojar su casa de inmediato.

“Ahora estamos todos para afuera, sacando a los niños y buscando a donde nos vamos a ir porque es peligroso y no sabemos lo que va a pasar. Todos los vecinos estan haciendo los mismo”.

Se estableció un refugio en la Escuela Secundaria Pinacate para aquellos evacuados del área inmediata. El refugio está ubicado en el 1990 S A St, Perris, CA 92570.

Cierre de vías

También se cerraron las carreteras, incluida la autopista 215 en ambas direcciones desde Van Buren hasta la autopista Ramona. La línea ferroviaria de Metrolink también suspendió su servicio.

El sagento del CHP, Chuck Murray, compartió cierres de carreteras adicionales en la conferencia de prensa. Estos incluyen:

Ambas direcciones de la Autopista 215, cerrada en el lado norte de la Ramona Expressway y en el lado sur de Cactus Rd.

Las rampas de acceso a Harvey Knox, en ambas direcciones de la Autopista 215.

El CHP también ha establecido rutas de desvío para los conductores en el área.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.