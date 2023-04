Acusan a sospechoso de agresión sexual infantil de usar niñeras para conseguir víctimas

Las autoridades del condado de Orange están tratando de identificar a las víctimas de un hombre de 57 años acusado de preparar a mujeres para que cuidaran a niños pequeños que luego fueron agredidos sexualmente en hoteles del sur de California.

Jason Valentine Esparza fue arrestado el 7 de abril luego de una investigación de ocho meses que culminó en una operación encubierta. Se cree que las agresiones sexuales que involucran a niños de hasta 4 años ocurrieron durante varias décadas, según la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange.

La investigación del Departamento de Policía de Huntington Beach comenzó con una pista del programa Crímenes en Internet contra Niños en septiembre de 2022. En los ocho meses siguientes, los detectives de HBPD que se hicieron pasar por una mujer que cuidaba a un niño de 4 años se comunicaron con el sospechoso.

“Durante esas comunicaciones, Esparza es acusado de expresar su deseo de realizar actos sexuales muy específicos con el niño”, dijeron los fiscales en un comunicado de prensa.

Esparza fue arrestado el 7 de abril después de que ingresó a la habitación de un hotel de Huntington Beach donde le dijeron que se encontraba el niño.

La lectura de cargos está programada para la próxima semana por tres delitos graves de intento de cópula oral o penetración sexual de un niño de 10 años o menos y dos delitos graves de intento de acto lascivo por la fuerza en un niño menor. Está detenido con una fianza de $1 millón.

El sospechoso es originario de Ohio, pero tiene conexiones con Huntington Beach, Long Beach y Fullerton, dijeron los fiscales.

No quedó claro de inmediato si tiene un abogado.

Cualquier persona con información adicional sobre el caso solicitaba llamar al Departamento de Policía de Huntington Beach al 714-375-5066.

Se pueden enviar informacion anónima a OC Crime Stoppers llamando al 855-847-6227.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English