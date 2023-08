Grupo de ladrones roban mercancía de tienda Gucci en South Coast Plaza

La tienda Gucci en South Coast Plaza del condado de Orange es el objetivo más reciente de una serie de robos relámpago el miércoles por la noche.

Un grupo de ladrones escapó con más de $100,000 en mercadería, en su mayoría bolsos, en la tienda de Costa Mesa. El robo ocurrió alrededor de las 7:15 p.m.

El Departamento de Policía de Costa Mesa dijo que respondieron en cuestión de minutos.

Una tienda en Hancock Park es la más reciente en caer víctima de robos en turba en Los Ángeles, causando mucha preocupación entre los comerciantes, clientes y la comunidad entera.

Dijeron que un grupo de entre cinco y diez ladrones entraron corriendo mientras la tienda estaba abierta y rápidamente se quedaron sin bolsos.

Este incidente es el último de una serie de robos flash mob en tiendas minoristas, como los de Nordstrom en Westfield Topanga Mall y una tienda de Yves Saint Laurent en Americana at Brand.

Otro robo fue reportado el martes por la noche en una tienda de mezclilla de alta gama en Hancock Park, con un grupo de unas 20 personas, todas encapuchadas.

semana pasado, lograron asestar un importante golpe al robo organizado de tiendas minoristas.

En el operativo arrestaron a más de 50 personas en el Valle Central de California y recuperaron mercancias por valor aproximado a los $60,000.

Se espera que la alcaldesa Karen Bass hable sobre los crímenes en una conferencia de prensa el jueves por la mañana.

