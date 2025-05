Enfermeras del condado de Orange se reúnen con los cuatrillizos que cuidaron al nacer

Las enfermeras del Hospital de la Mujer del Centro Médico Saddleback en Laguna Hills sonrieron de oreja a oreja el miércoles al reencontrarse con los cuatrillizos que una vez cuidaron en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN).

Los hermanos Monreal, que ahora tienen 4 años, pasaron las primeras nueve semanas de su vida en la UCIN del Hospital de la Mujer. Los hijos de Santina y Adrian Monreal se unieron al exclusivo club de los cuatrillizos que, según los CDC, sólo se dan 121 de ese tipo de nacimientos al año en Estados Unidos

El nacimiento de los hermanos Monreal no solo fue poco común, sino que también fue el resultado de un embarazo de alto riesgo. La pareja sufrió abortos espontáneos y luego recurrió a tratamientos de fertilidad. En enero de 2021, dieron la bienvenida a sus cuatro hijos.

Santina recordó la conmoción que sintió al enterarse de que estaba esperando cuatro hijos. En su cita médica, hubo silencio durante la ecografía. Dijo que se preparó para lo peor y luego recibió la sorpresa de su vida.

“Pensé que estaba sufriendo un aborto espontáneo y luego (la enfermera) dijo que había detectado tres latidos y, un par de minutos después, un cuarto”, dijo Santina.

Adrián, quien tuvo que conectarse a la cita por videollamada debido a las regulaciones del COVID-19, dijo que estaba tan atónito como su esposa.

“Sinceramente, me quedé en blanco cuando escuché a la enfermera decir dos”, dijo. “¿Y luego tres? La verdad es que no me acuerdo”.

Desde entonces, la pareja se convirtió en padres de Sevilla, Aira, Sebastián y Aidan. Todos disfrutaron de una celebración de cumpleaños tardía en su reencuentro con sus exenfermeras.

El Hospital de la Mujer tuvo todos los detalles para los cuatrillizos que se graduaron de su cuidado, con cupcakes de celebración, canciones y regalos.

“Tenía miedo de estar hospitalizada, pero la verdad es que fue muy reconfortante”, dijo Santina. “Fueron muy acogedores y me cuidaron de maravilla... todos me apoyaron muchísimo”.

Adrián compartió ese sentimiento.

“Fue maravilloso alojarme aquí”, dijo. “Siento que pude experimentarlo todo, ya que este fue nuestro hogar durante unas semanas. Creamos mucha confianza con las enfermeras, y hasta el día de hoy”.