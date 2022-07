ADN ayuda a las autoridades del condado de Orange a resolver dos asesinatos

Los asesinatos sin resolver de dos mujeres del condado de Orange se han resuelto utilizando genealogía genética, dijeron las autoridades.

El 21 de mayo de 1986, Shannon Rose Lloyd, de 23 años, fue asaltada sexualmente y estrangulada hasta la muerte dentro de su habitación en Garden Grove, según la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange. El caso quedó sin resolver.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Lloyd es recordada como una persona que amaba los caballos y tenía un alma aventurera.

“Es difícil para mí comprender cómo alguien podría tomar la vida de otra persona como si nada y simplemente descartarla”, dijo Tom Lloyd, el hermano mayor de Shannon.

En 2003, el homicidio de Lloyd se vinculó con el caso sin resolver de Renee Cuevas en 1989. A los 27 años, su cuerpo fue encontrado en una carretera cerca de la base marina El Toro, dijeron las autoridades.

La prima de Cuevas, Yolanda Lui, dijo que eran sus hoyuelos lo que nunca olvidaría.

“Si pudiera hablar con ella, decirle cuánto lo siento, la haría reír, para poder ver sus hermosos hoyuelos”, dijo Lui a la estación hermana NBC4.

Los detectives se negaron a abandonar la búsqueda del asesino.

El equipo de genealogía genética investigativa del fiscal de distrito del condado de Orange identificó a un hombre de Las Vegas llamado Reuben J. Smith como posible sospechoso en 2021.

Smith, que vivió en el condado de Orange en la década de 1980, se vio obligado a dar su ADN en 1998 después de ser arrestado en Las Vegas por agresión sexual e intento de matar a otra mujer, dijeron los investigadores.

“El mal [está] en él. Sé que si no luchaba, iba a morir”, dijo la víctima sobreviviente del ataque de 1998 en un comunicado de prensa. “Fue horrible. Las cosas que hizo, las cosas que dijo. Me dijo que me iba a matar”.

Aunque pudo luchar contra él y escapar, dijo que todavía la persigue.

La evidencia de ADN de su arresto coincidió con el ADN encontrado en la escena del crimen de Lloyd y Cuevas, dijeron las autoridades.

Un año después, Smith se suicidó a los 39 años.

“Ahora sabemos que Reuben Smith fue responsable de la muerte de Shannon Lloyd y Renee Cuevas”, dijo el jefe de policía de Garden Grove, Amir Elfarra.

La genealogía genética se ha utilizado para resolver unos 400 casos sin resolver en todo el país, según los fiscales.

“Debido al advenimiento de la ciencia, ya no hay ningún caso quede sin resolver. Todos los casos tienen una solución potencial”, dijo el fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer. “Los seres queridos de Renee Cuevas y Shannon Lloyd tienen las respuestas a la pregunta que se han estado haciendo durante más de tres décadas”.

Pero las familias de las víctimas dijeron que no todas las preguntas han sido respondidas: saben quién y dónde, pero no por qué.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.