Arrestan a empresaria bajo cargos de estafa en préstamos estudiantiles

La propietaria de un negocio del condado de Orange estaba tras las rejas en lo que el fiscal general de California, Rob Bonta, dijo que era una “estafa de alivio de la deuda de préstamos estudiantiles multimillonario a nivel nacional, de varios años”.

Ángela Kathryn Mirabella, de 47 años, estaba detenida sin derecho a fianza y debía presentarse este miércoles en la sala del tribunal de la cárcel de Santa Ana, según los registros de la cárcel.

Ella fue una de las siete personas acusadas de una variedad de cargos, incluida la conspiración para cometer hurto mayor y el uso no autorizado de información de identificación personal en un esquema que, según los fiscales, obtuvo más de $ 6 millones de aproximadamente 19,000 víctimas en todo el país, incluidas 3,000 en California.

Mirabella es la fundadora de The Mirabella Group LLC, ubicada en Huntington Beach, así como de Student Renew LLC y My Financial Solutions, ambas de Newport Beach, según una acusación del gran jurado.

El supuesto plan involucró a varios centros de llamadas que “estafaron” a los titulares de préstamos estudiantiles con promesas de alivio de la deuda por un total de $1,000 en tarifas pagadas mensualmente, dijo Bonta.

“Fueron estafados, fueron estafados '', dijo Bonta. “Para algunos, sus sueños se han convertido en horribles pesadillas”.

Las presuntas víctimas pagaron la tarifa para obtener el alivio de la deuda, pero no recibieron ninguna ayuda y, en cambio, a menudo terminaron con intereses de préstamos estudiantiles más altos, incumplimientos y notificaciones tardías, dijo Bonta.

Los acusados ​​supuestamente robaron alrededor de $ 6.1 millones, dijeron los fiscales.

Los titulares de préstamos estudiantiles asumieron que su deuda ahora estaba siendo manejada por las empresas y que los honorarios que pagaron se destinaron a los préstamos, dijeron los fiscales.

El supuesto esquema operó entre 2017 y 2020, dijo Bonta.

Los centros de llamadas llegaron a unos 380.000 titulares de préstamos estudiantiles.

“Maestros, enfermeras, padres solteros, personas de todos los ámbitos de la vida '', dijo Bonta. “Fingieron estar asociados con el Departamento de Educación de Estados Unidos y garantizaron falsamente que podrían reducir los pagos de préstamos estudiantiles”.

Cuando algunos de los titulares de préstamos estudiantiles se volvieron “sospechosos”, las personas que llamaban “aplicaban presión y falsificaban plazos e insinuaban que no había otra forma de obtener la condonación de la deuda”, dijo Bonta.

En algunos casos, los acusados ​​extraerían información de identificación personal para cambiar los términos de su ayuda estudiantil sin el consentimiento de las víctimas, dijo Bonta.

Solicitar ayuda para préstamos estudiantiles no cuesta nada a través de varios programas gubernamentales legítimos, dijo Bonta.

“Si le cobran por algo de esto, puede ser víctima de una estafa y queremos saber de usted '', dijo Bonta.

Muchas de las víctimas no sabían que las habían estafado porque no recibieron avisos de pagos atrasados ​​debido a los programas que ofrecían ayuda durante la pandemia.

Los otros acusados ​​incluyen a Cesar Sandoval-Vilchis, 35, Stephen Allen Gamboa, 39, Briana Nacole Graham, 35, Matthew Bruce Walsh, 27, Teresa Marie Lovato, 45 y Paulina Francine Pacheco, 32.

Gamboa se declaró no culpable el jueves y se le ordenó regresar a la corte el 15 de octubre para una audiencia previa al juicio en el Centro de Justicia Central en Santa Ana.