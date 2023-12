Autoridades del condado de Orange anuncian medidas enérgicas contra red de robos

El alguacil del Condado de Orange y el Fiscal de Distrito realizaron nueve arrestos en una red criminal que, según dijeron, ha estado irrumpiendo en casas, robando más de medio millón de dólares en efectivo y otros artículos de lujo en todo el condado durante más de un año.

“Este es un grupo peligroso y prolífico y el anuncio de hoy es hacer todo lo que esté en nuestro poder como funcionarios y líderes gubernamentales para sacarlos del negocio”, dijo el fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer, en una conferencia de prensa el jueves.

El Departamento del Alguacil del Condado de Orange, con la ayuda de 19 departamentos de policía, vinculó 34 robos con un grupo de al menos 20 personas, todos de Los Ángeles. Diecinueve de los robos a viviendas ocurrieron en Fullerton y tres de ellos tuvieron lugar cuando la gente estaba en casa.

La policía dijo que los ladrones armados entraron a la fuerza a la casa y empujaron a un hombre al suelo, usando una pistola paralizante para amenazarlo.

El fiscal del distrito está acusando a 15 adultos y cinco adolescentes en total de delitos que incluyen irrumpir en casas y robar más de medio millón de dólares en efectivo, armas, joyas y más. En un caso, el alguacil Don Barnes dijo que los ladrones robaron un Range Rover.

El fiscal también mencionó que la oficina buscará la sentencia máxima en la prisión estatal, que oscila entre seis y 28 años. En cuanto a los adolescentes, expresó frustración porque acudirán al tribunal de menores donde residen en Los Ángeles.

Cuando se le preguntó cómo vinculaban a estos sospechosos, Barnes dijo que no podía compartir detalles, pero mencionó la importancia de las cámaras de vigilancia y los sensores de movimiento en los segundos pisos.

“Muchos de estos robos ocurren cuando las personas ingresan al segundo piso desde un balcón o algún tipo de toldo y atraviesan el dormitorio principal”, explicó Barnes.

Resaltaron que se trata de grupos organizados que vigilan los vecindarios, buscando un patrón de vida que les brinde una oportunidad.

“A menudo, vigilan las residencias, buscando luces apagadas, luces encendidas, gente que sale rutinariamente, no hay autos en el camino de entrada”, dijo.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) informó que se abrió una investigación, pero que no se habían realizado arrestos.

Los ayudantes del alguacil arrestaron a nueve de los veinte presuntos ladrones el miércoles. Los demás todavía tienen órdenes de arresto.

Barnes agregó que probablemente hay otras personas involucradas en la red criminal que aún no han identificado. También pueden estar involucrados en otros robos que no han sido denunciados.

Cualquier persona que tenga información adicional que pueda ayudar a los investigadores debe comunicarse con el Departamento del Alguacil del Condado de Orange al 714-647-7000. Se puede proporcionar información anónima a través de Crime Stoppers del Condado de Orange al 1-855-TIP-OCCS.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.

