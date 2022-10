Arrestan a maestro en Preparatoria Aliso Niguel por amenaza en el campus

Un maestro sustituto fue detenido en relación con una amenaza en la Preparatoria Aliso Niguel, en la ciudad de Aliso Viejo, obligando al cierre temporal del campus, dijo el miércoles el Departamento del Alguacil del Condado de Orange.

La llamada entró en el departamento a las 12:20 p.m.

De acuerdo con el informe, una de las cuales recibió una amenaza pero los agentes no revelaron la naturaleza de la misma. Solo especificaron que no había armas involucradas.

Un estudiante denunció la amenaza y la escuela entró en protocolo de cierre.

Diez minutos después de la llamada original, un maestro sustituto de 69 años fue detenido.

Las autoridades recorrieron el campus y no encontraron ninguna amenaza.

