Incendio y explosión en fábrica de espuma causa daños a estructuras en Orange

Los bomberos buscan respuestas después de que un voraz incendio ocasionó una explosión que atravesó un complejo de fábricas en la ciudad de Orange el miércoles por la mañana temprano.

Hubo lo que parecía ser al menos una explosión cuando el fuego arrasó el patio de la fábrica poco después de la medianoche. Los empleados de Foamex estaban presentes en el lugar cuando estalló el incendio.

No hubo heridos en el incendio, que comenzó alrededor de las 12:30 a. m. El fuego se contuvo principalmente en el patio de almacenamiento exterior del edificio de la fábrica, según el Departamento de Bomberos del Condado de Orange.

Aun así, los conductores podían ver un impresionante humo y llamas en la cercana Autopista 57, mientras el fuego ardía fuera del edificio de la fábrica de Foamex International.

La empresa fabrica productos de espuma de poliuretano y polímeros avanzados y los que estaban cerca podían ver y oler las enormes piezas de espuma quemándose.

Según un portavoz de Metro Net Fire, los empleados estaban cargando espuma en una cinta transportadora fuera del edificio principal cuando notaron humo. Los empleados intentaron quitar la espuma del cinturón, pero en ese momento se había incendiado. Las llamas se extendieron rápidamente.

La espuma, según descripciones en el lugar a la estación hermana NBC4, es del tamaño de vagones de ferrocarril, y si ese es el caso, las piezas de espuma podrían ser tan grandes o incluso más grandes que 50 pies de largo.

Las cuadrillas de entre 70 y 90 bomberos pudieron proteger el edificio principal, y para las 2:35 a. m. habían controlado la mayor parte del fuego, según el Capitán de Bomberos Ryan O'Connor del Departamento de Bomberos del Condado de Orange.

Un equipo de materiales peligrosos también estuvo en el lugar, dijo, y se analizó el pH del agua subterránea para detectar una posible contaminación química. La prueba resultó neutral, y el equipo y el especialista ambiental de la ciudad de Orange determinaron que no había necesidad de limpieza ambiental o de materiales peligrosos.

Los bomberos culminaron sus labores alrededor de las 5:30 a.m, con daños leves en el edificio principal y la pérdida de "un par de edificios exteriores", dijo O'Connor.

Ahora le toca a los bomberos terminar de evaluar el daño y determinar qué causó el incendio en primer lugar.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.