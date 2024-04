Banco de pañales del condado de Orange enfrenta obstáculos financieros

Los pañales son una necesidad básica para los bebés, pero los defensores de la infancia dicen que casi la mitad de las familias en Estados Unidos con niños pequeños no pueden pagarlos. Ahora, un recurso del que dependen muchas familias del condado de Orange está en peligro.

El Banco de pañales del condado de Orange, que comenzó en 2020, proporciona pañales gratuitos a miles de familias, pero es posible que pierda su financiación en junio, según el director del banco.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

“Estamos recibiendo señales de que es poco probable en este entorno fiscal que el estado de California tenga la cantidad de dinero o potencialmente dinero para continuar apoyando las operaciones existentes de los bancos de pañales”, dijo Mark Lowry, director del OC. banco de alimentos, que también gestiona el banco de pañales.

El grupo distribuye pañales a 80 organizaciones sin fines de lucro en todo el condado. El recurso proporciona pañales gratuitos a unos 10.000 niños al mes.

“Un paquete de pañales, el más barato en Walmart o lo que sea, cuesta entre $5 y $10”, dijo Katrina Swets, quien pasó por Families Forward para recoger comida y pañales. “Cuando compras un paquete pequeño de pañales, se acaba en dos días”.

Swets, de 44 años, y sus hijos están en una lista cada vez mayor de familias que acuden semanalmente a buscar pañales en despensas como Families Forward.

“Organizaciones como esta son muy útiles”, afirmó Jessica Henny, abuela de dos hijos. “Simplemente nos ayuda a tener ese dinero extra para pagar la factura del gas, agua, luz”

La posible pérdida de financiación estatal para el banco de pañales se produce en un momento en que Families Forward, una organización sin fines de lucro que atiende a miles de familias cada mes, está viendo aumentar la demanda de pañales en más de un 30%, en comparación con esta misma época el año pasado.

“En general, en la era de ayuda posterior a la pandemia, perdimos muchos de esos fondos de apoyo, por lo que ya se acabaron”, dijo Madelynn Hirneise, directora ejecutiva de Families Forward. “La necesidad es mayor que en el momento álgido de la pandemia”.

Lowry se está acercando a los legisladores estatales para instarlos a no recortar fondos y alienta al público a hacer lo mismo.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.