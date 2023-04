Advierten sobre la peor temporada de mosquitos en años en el condado de Los Ángeles

Las autoridades de salud advierten a los residentes del condado de Los Ángeles sobre lo que podría ser la peor temporada de mosquitos en años.

Las fuertes lluvias recientes en todo el estado han creado condiciones propicias y nuevos lugares para que los mosquitos pongan sus huevos y críen larvas. Con el clima cálido en camino en los próximos meses, estos chupadores de sangre podrían prosperar.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Hay dos tipos de mosquitos de los que preocuparse: la raza autóctona culex y los llamados mordedores de tobillos, que son una especie invasora.

En EEUU se está desarrollando el repelente que pondría fin a la amenaza de los molestos y peligrosos insectos.

“Son molestos. Duelen. Pican”, dijo James Jiménez, residente de Tarzana. También pueden ser vectores de enfermedades como el Zika y el virus del Nilo Occidental.

Jiménez está tomando medidas de precaución ante una posible pesadilla de mosquitos. El miércoles por la tarde, un técnico de la empresa Mosquito Squad usó un equipo estilo "Cazafantasmas" para rociar la casa de Jiménez con productos químicos que son inofensivos para los humanos pero mortales para los mosquitos.

“Cualquier lugar que esté sombreado, fresco, oscuro, eso es lo que más les gusta”, dijo Joshua Hernandez, un trabajador de Mosquito Squad.

El agua estancada sirve como fuente de reproducción para los mosquitos, y cualquier recipiente con tan solo una cucharadita de agua puede permitir que los insectos se propaguen, según el Distrito de Control de Vectores del Condado de Los Ángeles.

Las fuentes de agua estancada pueden ser cualquier cosa, desde platillos de plantas hasta llantas viejas y contenedores de reciclaje, dijo Caroline Gongora, enlace comunitario del distrito de control de vectores.

Un experto explica qué hacer si uno de estos reptiles te ataca.

Otras fuentes de reproducción para los mosquitos pueden incluir objetos como piscinas para niños, bombas y desagües para piscinas, baños para pájaros, tazones de agua para mascotas y más.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que, una vez a la semana, las personas vacíen y restrieguen los artículos donde es probable que los mosquitos pongan sus huevos.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.