Dónde puedes reciclar árboles de Navidad en el condado de Los Ángeles

Está empezando a parecerse mucho a la temporada de reciclaje de árboles de Navidad.

En la mayor parte del condado de Los Ángeles, los residentes pueden dejar los árboles naturales en la acera o llevarlos a un sitio de entrega.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Se deben quitar todos los adornos, incluidos oropel, luces y otras decoraciones. No se aceptarán árboles artificiales ni árboles envueltos en plástico.

Las personas pueden dejar sus árboles en la acera, en los días regulares de recolección de basura, hasta el 12 de enero.

Los árboles que se dejen en la acera junto a los contenedores de reciclaje y basura se recogerán en los días programados de recolección de basura.

Haga clic aquí para obtener una lista completa de las reglas locales y los sitios de entrega en el condado de Los Ángeles.

En la ciudad de Los Ángeles, los residentes pueden programar la recolección de árboles llamando al 800-773-2489, o realizar una solicitud de servicio visitando el sitio web MyLA311 o al Departamento de Saneamiento y Medio Ambiente de Los Ángeles (LASAN) haciendo clic aquí.

Si se deja en la acera, el árbol se puede cortar en pedazos y colocar en un contenedor verde. Si el árbol es demasiado grande para caber en el contenedor, se puede dejar junto al contenedor el día de la recolección.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.