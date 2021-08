Comerciantes en el área de Los Ángeles implementan medidas contra el COVID-19

El covid-19, con su variante Delta, sigue ganando terreno en el área de Los Ángeles, a pesar de la insistencia de las autoridades de la necesidad de vacunarse.

Muchos comerciantes no quieren volver al cierre de sus negocios, como al inicio de la pandemia, ya que ello podría ser otro impacto económico.

Es por ello que un número creciente de dueños de negocios, en varias ciudades y áreas del condado de Los Ángeles, han tomado sus propias medidas ante aquellos que se niegan a protegerse, al negarse a recibir la vacuna contra el COVID-19.

La pandemia no da tregua y cada vez más bares de Los Ángeles toman estrictas medidas para evitar la propagación del COVID-19. A partir de hoy solo permitirán la entrada a las personas que prueben que están vacunadas o libres del virus.

Una de estas ciudades es West Hollywood, en donde la cámara de comercio ofrece una lista de restaurantes que exigirán a sus clientes prueba de vacunación contra el Covid-19 o una prueba negativa contra la enfermedad con menos de 72 horas de expiración.

“Cada negocio tiene el derecho de admisión, como cada persona puede hacer lo que quiera”, dice Fabian Jolivet, residente de West Hollywood

Jolivet, quien ya está vacunado, comparó esta iniciativa con la prohibición del cigarrillo en algunos lugares.

“Un punto que quizá dijeron,’ no fumas en mi negocio porque le hace mal a otros’”, dice Jolivet.

La cámara de comercio de West Hollywood publicó una lista de restaurantes que tendrán esta exigencia como medida de seguridad sanitaria. Para verla, haga clic aquí.

Lugares de vacunación en el condado de Los Ángeles

Actualmente, existen 772 sitios del condado que ofrecen vacunas esta semana, incluidas farmacias, clínicas, sitios comunitarios y hospitales y 312 sitios donde los equipos móviles están ofreciendo vacunas, que se concentran en áreas de mayor necesidad y más afectadas.

“Las vacunas están ampliamente disponibles en todo el condado de Los Ángeles y son gratuitas para cualquier persona, independientemente de su país de origen o estado migratorio'', dijo Barbara Ferrer, directora de salud pública del condado, en un comunicado el lunes.

“Muchos sitios están abiertos los fines de semana y tienen horario nocturno y no se necesitan identificaciones gubernamentales ni seguro. Debido a la alta tasa de transmisión comunitaria en el condado de Los Ángeles y en todo el país, aumentar las tasas de vacunación es de vital importancia para reducir la variante Delta. Nunca es demasiado tarde para vacunarse y protegerse”.

Para una lista de lugares de vacunación en el condado de Los Ángeles, haga clic aquí.

La nueva variante del coronavirus Delta está amenazando al mundo y Los Ángeles no es la excepción.

Los casos en todo el estado también están aumentando, principalmente entre las poblaciones no vacunadas, dijeron los funcionarios de salud. La gran mayoría de los casos nuevos en California se encuentran entre los no vacunados, con tasas de casos un 600% más altas entre los no vacunados que entre los vacunados.