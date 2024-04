Condado de Los Ángeles propone un presupuesto de $45.4 mil millones para año fiscal 2024-25

Al observar un crecimiento de los ingresos más lento que el promedio y la reducción de algunos fondos federales y estatales, el director ejecutivo del condado de Los Ángeles publicó este lunes una propuesta de presupuesto de $45.4 mil millones para 2024-25, una disminución de $1.4 millones con respecto al año fiscal 2023-24, que finaliza el 30 de junio.

Si bien el presupuesto propuesto es menor que el del año fiscal actual, Fesia Davenport, directora ejecutiva del condado, aseguró que el plan de gastos mantendrá las prioridades del condado, como los esfuerzos para abordar la vivienda y las personas sin hogar, promover los servicios de salud mental, reforzar la seguridad pública y garantizar otros servicios del condado.

La propuesta también agregaría 835 nuevos puestos, más de la mitad de ellos en el Departamento de Salud Mental, para un total de 116,159 puestos presupuestados en la fuerza laboral del condado.

“Este presupuesto recomendado representa un plan equilibrado para el futuro del condado frente a múltiples incertidumbres”, dijo Davenport durante una sesión informativa en línea el lunes por la mañana.

“Invierte nuestros limitados recursos discrecionales en los programas de mayor prioridad de la junta, enfatiza los servicios que nuestras comunidades necesitan y adopta innovaciones como el programa de ingresos garantizados Breathe, todo mientras mantiene la fortaleza de la red de seguridad social del condado”.

La propuesta de presupuesto incluye $728,2 millones en fondos contra las personas sin hogar, incluido dinero para contratar más trabajadores de extensión, orientadores de vivienda, médicos de salud mental, médicos de salud mental y consejeros sobre el uso de sustancias.

Incluye 452 puestos más en el Departamento de Salud Mental. Estos trabajadores ayudan a apoyar el nuevo Programa CARE Court del estado, junto con el Programa Interino de Alcance de Vivienda para atender a las personas sin hogar con enfermedades mentales para que puedan mantener sus viviendas, así como ampliar los puestos administrados por el condado. clínicas y dotar de personal a otros servicios de salud mental.

Davenport señaló que se espera que la propuesta aumente los espacios de navegación de viviendas en un 23 %, aumente las camas de viviendas provisionales en un 17 % o 6266 camas, ayude a 5,000 hogares más a encontrar viviendas permanentes y 8,332 subsidios de viviendas permanentes más.

Alrededor de $300,6 millones, equivalente al 10% de los ingresos continuos sin restricciones generados localmente, se están dirigiendo al esfuerzo Care First, Jails Last, como se describe en la Medida J, que exige financiamiento para inversiones comunitarias y alternativas al encarcelamiento. Según la propuesta, se pondrían a disposición $223,4 millones adicionales en fondos únicos de ciclos presupuestarios anteriores para los programas de inversión comunitaria de Care First.

Davenport dijo que $95,6 millones ayudarían a las familias de crianza, a los posibles padres adoptivos y a los familiares que acogen a miembros de la familia. Se pondrían a disposición otros $81,1 millones para reemplazar los beneficios de EBT para las víctimas de robo de tarjetas por parte de estafadores y estafadores que actúan en todo el estado.

Alrededor de $17,4 millones están destinados a apoyar a los benefactores de alimentos de CalFresh y $13 millones a programas de empleo para jóvenes y personas con altas barreras al empleo. El condado también busca aumentar su stock de cargadores de vehículos eléctricos, mejoras de infraestructura y proyectos de conservación de agua.

“Si bien este presupuesto permite el crecimiento en algunas áreas críticas, las perspectivas económicas son desafiantes”, dijo Davenport.

“El crecimiento y los impuestos a la propiedad se han desacelerado a medida que las tasas de interés han subido y las altas vacantes en el mercado de bienes raíces comerciales podrían disminuir aún más el financiamiento. Los impuestos a la propiedad representan aproximadamente el 20% de este presupuesto general y son la principal fuente de fondos sobre la cual la junta tiene discreción directa”.

“La incertidumbre sobre el curso de la inflación, así como sobre cómo el Estado decidirá en última instancia resolver su déficit presupuestario, también hace que sea más difícil pronosticar el futuro”, añadió.

Davenport se hizo eco de sus advertencias del año pasado sobre posibles demandas futuras de responsabilidad por agresión sexual bajo AB 218, una ley estatal que extendió el plazo de prescripción y abrió una ventana de tres años para que las víctimas de agresión sexual infantil presenten demandas civiles, independientemente de su edad o cuando se produjo el abuso.

El condado ya enfrenta acusaciones que se remontan a la década de 1970.

“No hay fondos en el presupuesto de este año asignados para estos casos”, dijo Davenport. “Estamos explorando activamente opciones para gestionar cualquier costo futuro”.

También advirtió sobre una serie de otros problemas financieros que el condado necesita resolver, incluidos los déficits presupuestarios en múltiples departamentos críticos, la financiación para la modernización sísmica de los edificios del condado, el vencimiento de la Medida HHH en 2027 y los costos asociados con el acuerdo del Departamento de Justicia que cubre las cárceles del condado.

Se espera que la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles discuta el presupuesto propuesto en su reunión del martes. Las audiencias públicas sobre el presupuesto comenzarán el 15 de mayo, y los cambios finales al presupuesto están programados para el 24 de junio.

El condado podría adoptar su presupuesto final al comienzo del nuevo año fiscal el 1 de junio. Un presupuesto final suplementario y adoptado está programado para el 8 de octubre.