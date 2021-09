Nuevas medidas para eventos y espacios cerrados en condado de Los Ángeles

La directora de salud pública del condado de Los Ángeles dijo el jueves que confiaba en que los bares, clubes nocturnos y cervecerías bajo techo, y sus clientes, cumplirán con una nueva orden que requiere que todos los clientes y empleados tengan prueba de la vacuna COVID-19.

Una orden revisada del oficial de salud que se espera que se emita el viernes exigirá prueba de vacunación para todos los clientes y empleados en el interior de bares, bodegas, cervecerías, clubes nocturnos y salones. Todos los usuarios y empleados necesitarán al menos una dosis de vacuna antes del 7 de octubre y una segunda dosis antes del 4 de noviembre.

La orden recomendará, pero no exigirá, la verificación de vacunas para los empleados y clientes en la parte interior de los restaurantes.

Medidas para los megaeventos

La orden también exigirá que todos los asistentes y empleados en megaeventos al aire libre con 10,000 personas o más muestren prueba de vacunación o una prueba de COVID negativa dentro de las 72 horas.

Ese requisito, que entrará en vigor el 7 de octubre, afectará a todos los principales eventos deportivos al aire libre y también afectará a los grandes parques temáticos, como Universal Studios Hollywood y Six Flags Magic Mountain.

Los asistentes a los megaeventos en espacios cerrados ya deben mostrar un comprobante de vacunación o una prueba de COVID negativa.

Riesgo de transmisión

La directora de salud pública del condado, Barbara Ferrer, dijo el jueves que todo lo que el condado puede hacer para reducir el riesgo de transmisión de COVID, especialmente antes de los meses de invierno, vale la pena.

“Nada de esto es perfecto”, dijo durante una conferencia de prensa en línea. “Estamos viviendo una pandemia y, ya sabes, desafortunadamente no hay soluciones mágicas en este momento, particularmente cuando hay altas tasas de transmisión comunitaria, que es lo que todavía estamos experimentando en el condado de Los Ángeles. Pero todo lo que podamos hacer para reducir el riesgo en entornos de alto riesgo es apropiado. Y no creo que haya un desacuerdo sobre la ciencia básica aquí. Pero si está completamente vacunado, es menos probable que se infecte que las personas no vacunadas”.

Dijo que los inspectores de salud del condado visitarán las empresas afectadas para garantizar el cumplimiento, pero confiaba en que cumplirían con las reglas.

“Pasamos 20 meses juntos como una comunidad de Los Ángeles realmente confiando en que todos entendieran las razones de las reglas y cumplieran lo mejor que pudieran con lo que se les pedía que hicieran”, dijo. “Y quiero dar mucho crédito a nuestros bares, nuestros clubes nocturnos, nuestros salones, nuestros restaurantes, nuestros negocios, nuestros grandes lugares para eventos que han estado con nosotros en este viaje durante muchos, muchos meses con muchos requisitos diferentes. ellos dependiendo de lo que estábamos viendo en términos de transmisión.

Christian Granucci calificó el requisito de vacunación de la ciudad para los trabajadores de la ciudad como “tiranía”.

“Así que tengo mucha confianza en que cumpliremos con estos requisitos”', dijo. “Como siempre, enviaremos a nuestros inspectores de salud para brindar asistencia técnica y apoyo. Al igual que con cualquier otra orden de un oficial de salud, las personas que continúen violando las órdenes están sujetas a citación. Hemos emitido muy pocas citas. Creo que eso realmente habla del nivel de cooperación. Estamos en esto juntos. Y, francamente, en este punto, todo lo que podamos hacer para evitar posicionarnos para otra oleada desastrosa en el invierno es algo que todos vamos a unir”.

La ciudad de Long Beach, que tiene su propio departamento de salud, ha dicho que se alineará con el condado y promulgará la misma regulación para sus bares y lugares nocturnos. No se conoció de inmediato si las reglas se impondrían en Pasadena, que también tiene su propia agencia de salud.