Informe revela aumento de delitos de odio en condado de Los Ángeles en 2021

Los delitos de odio denunciados en el condado de Los Ángeles aumentaron a su nivel más alto en 19 años en 2021, un 23 % más que el año anterior, según un informe publicado el miércoles por la Comisión de Relaciones Humanas del condado.

Según el informe, hubo 786 delitos de odio denunciados en el condado el año pasado, frente a los 641 del año anterior. El número es el más alto desde 2002.

“El aumento de los crímenes de odio en el condado de Los Ángeles es profundamente preocupante”, dijo la presidenta de la Junta de Supervisores, Janice Hahn, en un comunicado.

Los crímenes de odio en el condado de Orange disminuyeron el año pasado en comparación con 2020, pero hubo un aumento en los "incidentes" de odio, según el informe anual de la Comisión de Relaciones Humanas de OC publicado este jueves.

“Nuestros vecinos más vulnerables enfrentan suficientes desafíos y ahora tienen que preocuparse por un mayor riesgo de ser atacados o acosados por ser quienes son. Eso es inaceptable”.

El número de delitos de odio contra residentes asiáticos aumentó a 77, el número más alto en al menos 20 años, según el informe. En aproximadamente una cuarta parte de los delitos contra asiáticos, se culpó a las víctimas por la pandemia de COVID-19.

El informe también señaló que el 46% de los delitos de odio por motivos raciales se dirigieron a los residentes afroamericanos, aunque solo representan el 9% de la población general.

Los delitos basados en la orientación sexual aumentaron un 15 % año tras año, con un 85 % de esos delitos dirigidos a hombres homosexuales. Hubo 41 delitos contra personas transgénero, con el 93% de esos delitos clasificados como delitos violentos, una tasa que supera a la de los ataques raciales, de orientación sexual y religiosos.

Los delitos de odio basados en la religión aumentaron un 29 %, con un 74 % de los delitos dirigidos a judíos, según el informe.

En general, el informe señaló que los delitos de odio han crecido un 105 % desde que cayeron a un mínimo histórico en 2013.

Los actos de odio lamentablemente han aumentado en nuestra comunidad, y muchas de las víctimas no saben que existe ayuda para ellas.

“El año 2021 comenzó con un asalto violento al Capitolio de Estados Unidos, encabezado en parte por grupos nacionalistas blancos”, dijo Robin Toma, director ejecutivo de la comisión, en un comunicado.

“La impactante revuelta fue evidencia no solo de una creciente polarización política, sino de un país profundamente dividido por motivos de raza, religión, orientación sexual y género. En este contexto, los crímenes de odio en todo el país, incluido el condado de Los Ángeles, se dispararon en 2021”.

Los funcionarios del condado reconocieron que parte del aumento en los delitos de odio podría atribuirse a una denuncia más sólida de tales delitos, con la ayuda de la iniciativa LA vs Hate que alienta a las víctimas a presentarse y ofrecerles apoyo. Pero también notaron que los crímenes de odio probablemente aún no se denuncian.

“El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha informado que casi la mitad de todos los delitos violentos motivados por el odio no se denuncian a las fuerzas del orden”, según el informe. “Podemos esperar que una porción aún mayor de incidentes de odio y crímenes de odio no violentos no sean denunciados”.