Fuegos artificiales ilegales del 4 de Julio provocan incendios y causan lesiones

Los bomberos de todo el condado de Los Ángeles recibieron un mayor número de llamadas después de las celebraciones del 4 de Julio, ya que los fuegos artificiales ilegales provocaron incendios forestales, incendiaron árboles y automóviles y lesionaron a personas.

Los bomberos de todo el condado de Los Ángeles enfrentaron un mayor número de llamadas luego de las celebraciones del 4 de Julio, ya que los fuegos artificiales ilegales provocaron incendios forestales, incendiaron árboles y automóviles y lesionaron a personas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles dijo que, para el martes a las 11 p.m., los despachadores habían recibido más de 2,000 llamadas en comparación con alrededor de 1,700 llamadas en un día laborable promedio.

Las autoridades sospechan del uso de fuegos artificiales ilegales

En Van Nuys, se enviaron equipos de bomberos a la cuadra 7500 de la Avenida Haskell por un árbol que se incendió. Se apresuraron a apagar las llamas que provenían de un árbol, justo al lado de un edificio de apartamentos.

“Ese árbol comenzó a quemarse. Eso fue una locura”, describió un testigo en el momento en que comenzó el incendio. “Estaban tirándose fuegos artificiales el uno al otro, así que no fue como un accidente”.

El video del lugar muestra unas 1,000 piezas de fuegos artificiales usados esparcidos en medio de la calle.

Otro incidente relacionado con los fuegos artificiales provocó un pequeño incendio forestal en el sur de Los Ángeles.

Las imágenes del área de Imperial Highway y S. Broadway muestran a un gran grupo de jóvenes corriendo y lanzando fuegos artificiales ilegalmente al azar en la calle. Una de las chispas de la pirotecnia terminó volando hacia la vegetación seca en la esquina.

Las imágenes del lugar muestran a las personas que jugaban con los fuegos artificiales huyendo de la escena. Los bomberos pudieron sofocar rápidamente las llamas.

Pero en Porter Ranch, los fuegos artificiales ilegales podrían haber provocado un incendio forestal más grande.

Los bomberos fueron enviados al área de 11900 del Bulevar Reseda después de recibir una llamada sobre el incendio iniciado por una persona o personas jugando con fuegos artificiales.

Los bomberos fueron enviados al área de 11900 del Bulevar Reseda después de recibir una llamada sobre el incendio iniciado por una persona o personas jugando con fuegos artificiales.

El LAFD lo declaró extinguido después de que el incendio forestal quemó un cuarto de acre de césped.

En el vecindario Vermont Vista del sur de Los Ángeles, un hombre resultó herido mientras manejaba fuegos artificiales ilegales.

Cuando los bomberos llegaron al lugar, al oeste de la Calle 113, cerca de la Calle Hoover el martes, antes de las 11 p.m., encontraron a una víctima de quemaduras con graves lesiones faciales.

Los padres del niño lo llevaban a un hospital cuando llamaron a un oficial de policía para que los ayudara

Los vecinos informaron que el hombre había estado disparando fuegos artificiales durante horas antes de lesionarse. El video del lugar muestra fuegos artificiales usados en la calle junto al hombre.

Un grupo de jóvenes fue visto huyendo del lugar luego de que lanzaran fuegos artificiales ilegales en la calle, incendiando la vegetación seca de la esquina.

Según el último informe de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos, más de 10,000 personas fueron tratadas por lesiones causadas por fuegos artificiales el año pasado. Y el 73% de todas las lesiones ocurrieron en las semanas anteriores y posteriores al 4 de Julio.

Las manos y los dedos son las partes del cuerpo más lesionadas de quienes manejan mal los fuegos artificiales, según el mismo informe.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.