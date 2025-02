¿Qué sigue en el caso de los hermanos Menéndez? Lo que dice el fiscal del condado de Los Ángeles

Lo que debes saber La audiencia de nueva sentencia del caso de Lyle y Erik Menéndez está programada para el 20 y 21 de marzo.

Los hermanos están cumpliendo cadena perpetua por sus condenas de 1996 por los asesinatos de sus padres en 1989 en la mansión de la familia en Beverly Hills.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, dijo la semana pasada que su oficina se opondrá a un nuevo juicio para los hermanos, una vía legal separada de la nueva sentencia.

Hochman dijo que su posición sobre la nueva sentencia tendrá en cuenta las acusaciones de abuso sexual porque la ley de California exige tal consideración.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, dejó en claro su oposición a un nuevo juicio para Lyle y Erik Menéndez, pero dijo el lunes que todavía está decidiendo si se volverá a sentenciar a los hermanos, que cumplen cadena perpetua por los asesinatos de sus padres en 1989 en la mansión de la familia en Beverly Hills.

En una larga conferencia de prensa el viernes, Hochman dijo que su oficina se opondrá a una moción de los abogados defensores que buscan un nuevo juicio para los hermanos y publicó un video de su oficina que detalla las vías legales en el caso que ya lleva décadas. El nuevo juicio, solicitado en una petición de hábeas corpus ante el tribunal, era sólo uno de los caminos que eventualmente podrían llevar a la liberación de los hermanos de la prisión.

En una entrevista el lunes con Conan Nolan, de la estación hermana NBCLA, Hochman describió sus principales preocupaciones sobre el caso y lo que sucederá a continuación. Se ha programado una audiencia para determinar la nueva sentencia a fines de marzo, como parte de un proceso que tendrá en cuenta los detalles de los asesinatos con escopeta de José y Kitty Menéndez, los hechos que llevaron al crimen y el comportamiento de los asesinos convictos después del tiroteo, dijo Hochman.

“Si el tribunal concede una moción de nueva sentencia, entonces tiene el poder de convertir, en este caso, una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en una sentencia de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional”, dijo Hochman.

Nathan Hochman declara que él no piensa que se debe reabrir el caso. Maria Paula Ochoa reportando para Telemundo 52 a las 6 p.m. el viernes 21 de febrero del 2025.

La recomendación pasaría entonces a una junta de libertad condicional del estado. Si la junta la aprueba, la decisión pasaría al gobernador Gavin Newsom, quien tendría 120 días para afirmar, revocar o modificar la recomendación.

Hochman dijo que su posición sobre la nueva sentencia tendrá en cuenta las acusaciones de abuso sexual por parte de José Menéndez porque la ley de California exige tal consideración.

“Dado que es uno de los factores que se toman en consideración, lo consideraríamos”, dijo Hochman.

La nueva sentencia es independiente del recurso de hábeas corpus que Hochman abordó en la conferencia de prensa del viernes. La petición de hábeas corpus busca cuestionar la legitimidad de las condenas y las sentencias de cadena perpetua por los asesinatos.

“La gente cree que debería ser denegada”, dijo Hochman sobre la moción de “hábeas corpus” de 2023.

Los abogados de los hermanos argumentaron en la petición que tenían nuevas pruebas para presentar relacionadas con las acusaciones de que el padre de los hermanos abusó sexualmente de Erik Menéndez. En la conferencia de prensa del viernes, Hochman puso en duda la evidencia de abuso y dijo que no era pertinente para el caso.

“El abuso sexual en esta situación puede haber sido una motivación para que Erik y Lyle hicieran lo que hicieron, pero no constituye defensa propia”, dijo Hochman.

También calificó el propio testimonio de abuso sexual de los hermanos como poco confiable, diciendo que presentaron diferentes explicaciones de por qué mataron a sus padres.

En una declaración del viernes, los familiares que apoyaban la liberación de los hermanos criticaron a Hochman.

“El fiscal de distrito Nathan Hochman nos ha llevado hoy de vuelta a 1996”, afirmó la Coalición Justicia para Erik y Lyle. “Abrió las heridas que llevamos décadas intentando sanar. No nos escuchó. Estamos profundamente decepcionados por sus comentarios, en los que efectivamente destruyó nuevas pruebas y desacreditó el trauma que experimentaron.

“Sugerir que los años de abuso no pudieron haber llevado a la tragedia de 1989 no sólo es indignante, sino también peligroso. El abuso no existe en el vacío. Deja cicatrices duraderas, reconfigura el cerebro y atrapa a las víctimas en ciclos de miedo y trauma. Decir que no jugó ningún papel en la acción de Erik y Lyle es ignorar décadas de investigación psicológica y comprensión humana básica”.

Hochman también anunció la publicación de un video del oficial titulado “La anatomía del caso Menéndez”. Dijo que el video proporciona “una visión del funcionamiento del sistema de justicia penal, utilizando el caso Menéndez como marco para explicar los procedimientos legales”.

Estas fueron las palabras de la tía de los hermanos Lyle y Erik Menéndez, quienes llevan 35 años presos por el sangriento asesinato de sus padres. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

Hochman dijo el lunes que se presentó ante las cámaras el viernes y publicó el video de la oficina del fiscal del distrito, en parte, porque el caso Menéndez es un momento de enseñanza sobre el sistema de justicia del país.

“Si el caso de Menéndez ha despertado el interés de la gente por el sistema de justicia penal, es estupendo”, dijo. “Espero que aprendan todo lo que puedan sobre este caso, pero no se queden ahí. Hay casos penales en marcha todos los días en el condado, en todo el estado y en todo el país. Sin duda, animo a todo el mundo a que se involucre en el proceso de justicia penal”.

La conferencia de prensa se produjo poco más de un mes antes de una audiencia de nueva sentencia prevista para finales de marzo. El 24 de octubre, el entonces fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, recomendó formalmente que los hermanos, que siguen en prisión, fueran sentenciados de nuevo por los asesinatos de sus padres, José y Kitty, en 1989, en la mansión de la familia en Beverly Hills.

En 1996, después de dos juicios en 1993 y 1995, los hermanos fueron condenados por un jurado por asesinato en primer grado y sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ambos han cumplido aproximadamente 35 años en prisión.

Hochman, que derrotó al actual presidente en las elecciones de noviembre, dijo que necesitaría tiempo para revisar el caso antes de avanzar con la nueva sentencia.

En noviembre se celebró una audiencia en el juzgado de Van Nuys para analizar los próximos pasos en la petición de una nueva sentencia. Se podía escuchar a los hermanos, pero no verlos, en una transmisión desde una prisión de San Diego.

Ambas dijeron que ellas piensan que los jóvenes nunca debieron haber estado en esa situación.

Se esperaba que aparecieran en una transmisión de video, pero problemas técnicos impidieron que se los viera juntos en el tribunal por primera vez en décadas.

El juez concedió tiempo adicional a Hochman, que asumió el cargo el 2 de diciembre, para revisar el caso y los documentos relacionados con el juicio. La audiencia de nueva sentencia está programada ahora para el 20 y 21 de marzo en el juzgado de Van Nuys.