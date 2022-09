Presentan primer desafío legal tras redadas del Departamento del Alguacil

Un juez del Tribunal Superior de Los Ángeles ordenó al Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles (LASD) que detuviera su investigación y devolviera las computadoras incautadas durante una búsqueda en las oficinas del Inspector General de la Autoridad de Transporte Metropolitano (Metro) a principios de esta semana, en el primer desafío legal a las redadas que también tenían como objetivo las casas de la supervisora ​​Sheila Kuehl y la comisionada de supervisión del Alguacil, Patti Giggans.

La orden, firmada el jueves por el juez William Ryan, también exige que el Departamento del Alguacil comparezca ante el tribunal esta semana para responder algunas preguntas clave planteadas por la orden presentada esta semana, incluido por qué el Departamento del Alguacil buscó a un nuevo juez después de una orden de allanamiento anterior por el mismo material fue emitida y ejecutada en marzo de 2021.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

En el momento en que se realizaron las nuevas búsquedas el miércoles, otra jueza, Eleanor Hunter, ya había ordenado el 1 de septiembre que se nombrara un experto especial para separar cualquier material de privilegio abogado-cliente contenido en el material que los agentes de LASD tomaron de la oficina del inspector general de la MTA durante la búsqueda en 2021.

“¿Por qué, después de que el juez Hunter iba a requerir un maestro especial, el alguacil buscó inmediatamente una orden de un juez diferente y quién tomó esa decisión”, escribió el juez Ryan en la orden del jueves que solicitaba respuestas de LASD.

El juez Ryan también ordenó a los abogados que estuvieran listos para responder preguntas sobre:

quién, exactamente, en LASD escribió y juró la declaración jurada que afirmaba que había causa probable para la orden de allanamiento;

por qué y por quién LASD seleccionó al nuevo juez, Craig Richman; y

por qué la solicitud de orden no mencionó la orden de allanamiento de 2021 ni el litigio en curso sobre el acceso al material de la OIG de la MTA.

La orden del juez Ryan solo se refiere al registro LASD de la Oficina del Inspector General de la MTA, pero los problemas planteados en la orden serían similares a las objeciones a la validez de la orden de registro que podrían presentar Kuehl y Giggans, quienes han dicho públicamente creían que las búsquedas no tenían mérito y probablemente eran una táctica de intimidación.

La orden se emitió después de que un abogado de la oficina del inspector general de la MTA presentara una solicitud de emergencia para anular la orden de allanamiento. Se fijó una audiencia para el 22 de septiembre.

La junta de supervisores del condado de Los Ángeles propone una medida que le daría la autoridad de remover de su cargo al alguacil, lo que ha generado una polémica con el sheriff Alex Villanueva.

El viernes, el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles, utilizando su canal oficial de información pública, envió un mensaje de que la oficina del abogado del condado, que generalmente representa a los departamentos, agencias y funcionarios del condado en asuntos legales, había “terminado” su representación del Departamento del Alguacil

“Este es exactamente el tipo de obstrucción, interferencia y travesuras políticas contra las que el alguacil Alex Villanueva lucha a diario”, dijo el comunicado, y agregó que el departamento del alguacil ahora no tenía la capacidad de retener representación legal para la audiencia de la próxima semana.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.