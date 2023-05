Normas para el uso de cubiertos y utensilios de plástico en partes del condado de Los Ángeles

Diga adiós a los plásticos de un solo uso en partes del condado de Los Ángeles.

A partir de ahora, los recipientes para llevar, tazas, platos y cubiertos entregados con comida para llevar en los restaurantes en áreas no incorporadas del condado deberán ser reciclables o biodegradables.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó la medida en abril de 2022 en la batalla contra la contaminación plástica.

Está trabajando con compañías de juguetes para desarrollar nuevas ideas, como superhéroes de cartón tridimensionales que los niños pueden construir o juegos de mesa con piezas de juegos recicladas o a base de plantas. Ya en el Reino Unido e Irlanda, los restaurantes McDonald's solo ofrecen peluches, juguetes de papel o libros. Burger King eliminó los juguetes de plástico de las comidas de los niños en el Reino Unido en 2019.

La junta cita que el 85% de los artículos de plástico de un solo uso en California nunca se reciclan, y de los casi 30 millones de toneladas de desechos que produce el condado de Los Ángeles cada año, el plástico es un gran contribuyente.

El condado también cita los peligros potenciales para la salud de los microplásticos que se abren paso en el medio ambiente y, a su vez, en el agua y los alimentos que consumimos. La investigación sobre los microplásticos y su efecto en el cuerpo humano aún está en pañales.

La moción tiene como objetivo garantizar que los restaurantes de servicio completo tengan a mano utensilios de servicio de alimentos reutilizables para las personas que cenan en el restaurante, como cubiertos tradicionales.

El plan también es eliminar gradualmente los productos de poliestireno o espuma, como hieleras, empaques y cacahuetes, y juguetes para la piscina.

¿Cuándo comienza la prohibición del plástico de un solo uso en el condado de Los Ángeles?

Los restaurantes y las empresas de servicios de alimentos debían comenzar a cumplir el 1 de mayo. El objetivo es eliminar gradualmente los plásticos de un solo uso, por lo que no significa que los funcionarios del condado vayan a vigilar los restaurantes desde el primer día.

“Las instalaciones de alimentos que operan en una ubicación permanente tendrán un año para cumplir, los camiones de comida tendrán dieciocho meses para cumplir, y los proveedores de alimentos temporales, como mercados de agricultores u organizadores de eventos comunitarios, tendrán dos años”, dijo el condado.

¿Todavía puedo obtener tenedores de plástico, pajitas y recipientes para llevar en el condado de Los Ángeles?

No se deben vender plásticos de un solo uso. Los artículos que son biodegradables o reciclables deben intercambiarse.

¿Hay establecimientos exentos de la prohibición de plásticos de un solo uso?

Los vendedores ambulantes están exentos. Las empresas de servicios de alimentos que demuestren que la prohibición está causando dificultades financieras pueden solicitar una exención para quedar exentas.

¿Qué pasa si los restaurantes no cumplen con la prohibición?

Se espera que los restaurantes y los lugares de servicio de alimentos cumplan, pero el condado no investigará a menos que se presenten quejas. El condado planea trabajar para educar a los dueños de negocios sobre los plásticos de un solo uso.

Después de un año, el condado reevaluará si es necesario implementar más medidas. Como último recurso, el condado dice que puede imponer multas “de hasta $100 por día por infracción hasta un máximo de $1000 por año”.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.