Condado de Los Ángeles considera cobrar a los conductores por el uso de autopista

Algunas autopistas en todo el condado de Los Ángeles parecen estar llenas de tráfico, sin importar a qué hora del día viaje.

Ahora, la Autoridad Metropolitana de Transporte de Los Ángeles (Metro) está explorando nuevas formas de aliviar eso cobrando a los conductores.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

La idea se llama “Precio de congestión”. Utiliza peajes con precio para controlar la velocidad y el flujo de automóviles en un esfuerzo por ayudar con menos tráfico y un aire más limpio.

Miami es la quinta ciudad en EEUU con la mayor congestión vehicular en dónde se pierden más de 100 horas al año en el tráfico podría cambiar en el futuro cercano con la llegada de los autos voladores que aquí se construyen.

La empresa ha identificado tres ubicaciones donde potencialmente podrían implementar la nueva idea. Uno de ellos es un tramo de 16 millas en la Autopista 10 entre el centro de Los Ángeles y Santa Mónica. Otro está en el Valle de San Fernando y la cuenca de Los Ángeles.

Los precios de vivir en Los Ángeles que ya son altos y la costa adicional para los conductores pueden no sentar bien a los consumidores.

“La idea básica detrás de esto es que la congestión del tráfico se debe a que las carreteras son bienes valiosos para asustar”, dijo Michael Manville, profesor de Planificación Urbana en UCLA. “En este momento no cuestan nada para acceder y como casi cualquier cosa que tenga una gran demanda, si tiene un precio bajo, se queda sin él y eso es lo que es la congestión”.

Otras ciudades del mundo han implementado programas similares en sus carreteras, como Londres, Estocolmo, Singapur y Milán. La ciudad de Nueva York también está considerando algo.

No se han finalizado los detalles del plan, incluido el precio, la tecnología o cómo lo implementarán.

Metro Los Ángeles ha dicho que planea publicar su estudio a finales de este verano.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.