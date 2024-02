Podrían definir nuevas reglas para alquileres a corto plazo en condado de Los Ángeles

Se espera que la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles vote este martes sobre la conveniencia de imponer nuevas regulaciones a los alquileres a corto plazo ubicados en áreas no incorporadas.

La junta buscará enmendar el código del condado sobre licencias comerciales, que regula los alquileres a corto plazo. Si se aprueba, los anfitriones de Airbnb o Vacation Rentals By Owner (, VRBO) deberán registrarse y pagar una tarifa anual de $914.

El condado también restringiría los alquileres a corto plazo a los residentes principales del anfitrión, prohibiendo el uso de unidades de vivienda accesorias, residencias principales con alquiler restringido y alquileres vacacionales para uso de alquiler a corto plazo.

Además, el condado impondría restricciones sobre la cantidad de invitados, la duración de la estadía y los tipos de eventos para alquileres a corto plazo. Se exigiría a empresas como Airbnb y VRBO que cumplan con las nuevas regulaciones y establecer un proceso de aplicación y apelación para los clientes que no cumplan con estas nuevas reglas.

La medida se produce como resultado de una acción de la junta directiva tomada el 19 de marzo de 2019.

Los supervisores ordenaron a los miembros del personal que prepararan un paquete de ordenanzas que mejorarían las regulaciones de alquileres a corto plazo en las áreas no incorporadas del condado.

Según un informe del Tesorero y Recaudador de Impuestos del condado, el programa de registro propuesto tiene como objetivo lograr un equilibrio entre garantizar que los propietarios puedan incluir sus propiedades como alquileres a corto plazo y la preservación del parque de viviendas a largo plazo, así como proteger la calidad de vida en los barrios.

La tarifa de $914 se decidió basándose en la recuperación total de costos, incluida la administración y aplicación del programa, salarios, beneficios para empleados, costos indirectos, servicios y suministros.

El condado de Los Ángeles utilizaría $1 millón del presupuesto adoptado para 2023-24 para cubrir los costos asociados con el programa de registro. Se reservan $1,7 millones adicionales para el segundo año, pero en el futuro se espera que las tarifas cubran los costos actuales.

Los funcionarios del condado se han reunido con la comunidad en persona y a través de seminarios web sobre el programa de registro propuesto desde agosto de 2020. Alrededor de 1,500 miembros de la comunidad, muchos de los cuales eran propietarios y representantes de sus respectivos ayuntamientos vecinales en las áreas no incorporadas, asistieron a unos 31 eventos de divulgación.

Varias personas y organizaciones escribieron a los funcionarios del condado expresando su apoyo u oposición a los cambios propuestos en alquileres a corto plazo.

Alan Zorthian dijo en su correspondencia con la junta que estaba “firmemente opuesto” a cualquier restricción adicional sobre alquileres a corto plazo.

Añadió que las restricciones propuestas en realidad dañarían la integridad de muchos vecindarios, ya que los propietarios utilizan los ingresos de Airbnb como medio para pagar sus facturas.

María Patiño Gutiérrez, residente del Distrito Uno, instó a los supervisores a seguir adelante con las regulaciones porque los residentes en las áreas no incorporadas “prácticamente no tienen ningún tipo de alivio de los impactos de los alquileres a corto plazo”.

Grupos como Better Neighbors LA, Strategic Actions for Just Economy, Unite Here! Local 11 y Coalición para la Supervivencia Económica son solo algunas de varias organizaciones que apoyan los nuevos cambios en los alquileres a corto plazo en las partes no incorporadas del condado.