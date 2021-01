Condado de Riverside informa otro récord de pacientes con COVID-19 en unidades de cuidados intensivos

Otras 53 muertes atribuidas al COVID-19 se reportaron el miércoles en el condado de Riverside, junto con un número récord de pacientes en unidades hospitalarias de cuidados intensivos.

Las muertes adicionales aumentaron el número de muertos por coronavirus en el condado a 2,151, según el Sistema de Salud de la Universidad de Riverside. Las muertes son indicadores rezagados debido a demoras en el procesamiento de certificados de defunción y puede cubrir varias semanas.

El condado registró 3,901 casos adicionales, aumentando el total acumulado a 203,957.

Las hospitalizaciones positivas para COVID-19 en todo el condado ascendieron a 1,611 el miércoles, una reducción de cuatro en comparación con el día anterior, con 343 pacientes en UCI, que es uno más que el martes, y un récord.

El número de casos de virus activos conocidos en todo el condado fue de 69,236, un aumento de 3,532 desde el martes.

El recuento activo se obtiene restando muertes y recuperaciones del total actual de 203,957 - según la Oficina Ejecutiva del condado.

Las recuperaciones de pacientes verificadas del condado son ahora 132,570.

La semana pasada, funcionarios del centro médico de Kaiser Permanente en Riverside, junto con el hospital Riverside Community, instaron a los residentes a tomar precauciones para limitar los riesgos de exposición para reducir las posibilidades de visitas al hospital, aumentando así las demandas sobre el espacio ya escaso y el personal sobrecargado.

El director de manejo de emergencias del condado, Bruce Barton, dijo el mes pasado que aproximadamente el 40% de todas las hospitalizaciones en todo el condado están relacionadas con COVID-19. Las camas de UCI son la principal preocupación, con las instalaciones de cuidados intensivos y generales del condado técnicamente en ocupación máxima.

Barton dijo que los hospitales han recurrido a planes de “capacidad de aumento” para ampliar el espacio de cuidados intensivos siempre que sea posible.

La tasa general de positividad de la prueba COVID-19 del condado fue del 23.1%, en comparación con el 22,6% de la semana pasada, según cifras ajustadas por el estado.

La disponibilidad de UCI de la región del sur de California de 11 condados es oficialmente 0%.

La métrica regional de las camas de la UCI es un punto de referencia clave del gobernador Gavin Newsom de la orden regional de quedarse en casa, que entró en vigor el 6 de diciembre.

La orden se activó cuando disminuyó la disponibilidad de camas de UCI en el sur de California por debajo del 15%.

Se espera que el mandato permanezca en vigor hasta que se recupere la capacidad de camas.

La orden actual de quedarse en casa afecta bares, teatros, museos, salones de belleza, instalaciones recreativas de interior, parques de atracciones y bodegas, todo que se supone que deben permanecer cerrados.

Los restaurantes se limitan a comida para llevar y entrega, y capacidad limitada en los establecimientos minoristas.

Los funcionarios de salud están administrando vacunas COVID-19, siendo la primera prioridad los trabajadores de hospitales de cuidados intensivos,

centros de enfermería y de vida asistida, paramédicos / técnicos de emergencias médicas, hospitales, correccionales e instalaciones de salud conductual.

Según RUHS, hasta el domingo, el condado había recibido 25,310 dosis de vacuna y se habían administrado 17,294. En todo el estado, solo alrededor de un tercio de las 1.3 millones de dosis de vacunas que se han recibido se han administrado desde el lunes.

La renuencia de algunos trabajadores hospitalarios a recibir la vacuna ha sido un problema, dijo Kim Saruwatari, el director de salud pública del condado, le dijo al diario Desert Sun, y que aproximadamente la mitad de los trabajadores hospitalarios a los que se les ha ofrecido la vacuna, la han rechazado.

“Algunos de ellos están diciendo: 'Ya sabes, todavía no', que solo quieren mira cómo van las cosas”, dijo Saruwatari al periódico. “Algunos simplemente no dando cualquier tipo de razón de por qué no lo están tomando”.

Newsom dijo el lunes que el estado está realizando una encuesta para obtener una mejor idea de cuántos trabajadores de la salud están rechazando la vacuna.