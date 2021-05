Condado de Orange se prepara para avanzar al nivel amarillo

El condado de Orange recibió el martes un crédito de una semana por cumplir con los criterios para el nivel amarillo menos restrictivo en Plan de reapertura del estado para una economía más segura, y si la tendencia continúa durante una semana más, el condado podría salir del nivel naranja el 19 de mayo.

El promedio semanal de la tasa diaria de casos del condado por cada 100,000 habitantes mejoró de 2.4 el martes pasado a 1.8 esta semana. La prueba general de la tasa de positividad mejoró de 1.3% a 1%, y la equidad en salud del la tasa de cuartiles del condado, que mide la positividad en puntos calientes en personas en comunidades desfavorecidas se redujo de 1.4% a 1.2%.

El estado publica sus cifras semanales todos los martes.

El Condado de Orange también informó 58 nuevas infecciones por COVID-19 el martes y nueve muertes adicionales, elevando sus totales acumulados a 254,415 casos y 5,107 muertes, según la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange.

Las hospitalizaciones por el coronavirus aumentaron de 80 de lunes a 84, mientras que el número de pacientes en cuidados intensivos se redujo de 20 a 18.

El condado tenía el 39.4% de sus camas de la UCI y el 75% de sus ventiladores disponibles.

Pasar al nivel amarillo permite una mayor asistencia para muchos negocios como cines y gimnasios.

“Los museos, zoológicos y acuarios pueden abrirse al 100%”, dijo Lisa Bartlett, supervisora ​​del condado. “Y por primera vez se podrá abrir los interiores de los bares y destilerías”.

La buena noticia llegó cuando la Junta de Supervisores del Condado de Orange fue inundado de quejas de cientos por residentes que protestaban el denominado programa de “pasaporte de vacunas”.

Los supervisores habían estado considerando la propuesta de un sistema en el que cualquiera que recibió una vacuna de un sitio administrado por el condado podría solicitar una verificación como respaldo de la tarjeta emitida a los beneficiarios de la vacuna si así lo deseaban.

Los activistas, que compraron anuncios de televisión animando a otros críticos a asistir la reunión de la junta del martes, pidieron a los supervisores que aprobaran una ordenanza para evitar que las empresas excluyan a los clientes que no estaban vacunados.

Los opositores al plan del condado bombardearon a los supervisores con críticas durante horas a pesar de que cuatro de los cinco supervisores indicaron que estaban a favor de poner la propuesta en “pausa”. Los supervisores han enfatizado que no tenían interés en desarrollar su propio pasaporte de vacunas. El programa y los funcionarios incluso han evitado usar el término para desviar la confusión sobre el tema.

Muchos de los críticos compararon propuesta de la verificación de vacunas del condado los nazis de Alemania y al comunismo.

Andrew Noymer, profesor de población de salud y prevención de enfermedades de UC Irvine, estuvo de acuerdo con la decisión de la junta de pausar la propuesta de verificación de la vacuna planteando preocupaciones sobre la privacidad del paciente. Noymer señaló que la aplicación de rastreo de contactos ha sido pirateada.

“Y las bases de datos de rastreo de contactos en Filadelfia, que contienen datos de orientación sexual, ha sido pirateado”, dijo Noymer. “Estoy confiado de que no necesitamos otro dispositivo de registro médico hackeable”.

Noymer dijo que los funcionarios deberían dedicar más tiempo en desarrollar un sistema de verificación que protege contra la piratería. Añadió que las escuelas probablemente querrán algún tipo de sistema, especialmente cuando las vacunas pronto estarán disponible para estudiantes de 12 a 15 años.

"Esto no tiene nada que ver con tirarles un hueso a los locos. No estoy tratando de encontrarlos a mitad de camino", dijo Noymer. "Necesitamos vacunarnos. Necesitan parar de decir que 'las vacunas son un genocidio'. Pero creo que ahora no es el momento de saltar a otra base de datos que podrían ser piratas. La privacidad es importante, incluida el estado de vacunación”.

Bartlett dijo que quería dejar la propuesta en suspenso para centrarse más en vacunar a los residentes del condado.

“Nuestro condado siempre se ha centrado en la elección individual y libertad de cada persona, y esto no sería diferente”, dijo Bartlett. "Pero ahora creo que necesitamos continuar nuestros esfuerzos para vacunar a las personas. Hay tanta información errónea, pero de nuevo, todavía se trataría de la elección individual y la libertad personal, y sería voluntario. Siempre hemos sido un condado libre de mandatos gubernamentales”.