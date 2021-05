Condado de Orange podría estar más cerca de avanzar a la fase amarilla

El condado de Orange informó el lunes de solamente 46 infecciones por COVID-19 más y las hospitalizaciones continuaron con una tendencia baja en un patrón que pronto podría permitir que el condado se mueva al nivel amarillo menos restrictivo del plan de reapertura del estado.

“Con suerte, si todo continúa así en otras dos semanas, el 25 de mayo sería el primer día en abrir oficialmente en el nivel amarillo”, dijo la supervisora ​​del condado de Orange, Lisa Bartlett.

Según las cifras publicadas el lunes por la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange, las hospitalizaciones del condado debido al coronavirus se redujeron de 84 el domingo a 80 el lunes, mientras que el número de pacientes en cuidados intensivos disminuyó de 21 a 20.

El condado tenía el 34.8% de sus camas de UCI y el 77% de sus ventiladores disponibles.

Las cifras del lunes elevaron los totales del condado a 254,357 casos. No se registraron nuevas muertes, por lo que el número de muertos se mantuvo en 5,008.

De las ocho muertes registradas el fin de semana pasado, tres ocurrieron en abril, lo que aumentó la cifra de muertos del mes pasado a 38. Tres de las muertes ocurrieron en marzo, lo que aumentó la cifra de muertos para ese mes a 187. Dos de las muertes ocurrieron en febrero, aumentando el número de muertos para ese mes a 584.

El número de muertos en enero, el mes más mortífero de la pandemia, asciende a 1,533, y en diciembre, el siguiente más mortífero, el número de muertos se mantiene en 944.

El condado ha estado en el nivel amarillo para las tasas de positividad durante algunas semanas, pero permaneció en el nivel naranja después de que se publicaron las clasificaciones semanales el martes pasado, cuando el promedio semanal de casos nuevos diarios por cada 100,000 residentes del Condado de Orange mejoró de 2.6% a 2.4%.

La tasa general de positividad de la prueba mejoró del 1.4% al 1.3%. Y la tasa del Cuartil de Equidad en Salud del condado, que mide la positividad en puntos críticos en comunidades desfavorecidas, disminuyó del 1.9% al 1.4%.

Pasar del nivel naranja al amarillo permite una expansión de la capacidad para muchas empresas, como cines y gimnasios, dijo Bartlett.

“Los museos, zoológicos y acuarios pueden abrirse al 100%”, dijo Bartlett. "Y por primera vez, los bares y destilerías pueden abrir en el interior".

Las hospitalizaciones han "disminuido drásticamente", dijo Bartlett.

“En el punto álgido de la crisis, casi nos estábamos quedando sin camas de la UCI”, ella dijo. "Mira dónde estamos hoy".

Bartlett también señaló que las tasas de positividad en algunas de las comunidades desatendidas en Santa Ana y Anaheim son más bajas que las que se registran en algunos códigos postales en Newport Beach y Laguna Beach.

Los supervisores del condado de Orange se están preparando para otra avalancha de reacción pública el martes en su reunión de la junta con respecto a una propuesta para emitir un registro digital a los destinatarios de la vacuna que soliciten uno después de vacunarse en un sitio administrado por el condado. Un grupo vocal ha estado impulsando una teoría conspirativa de que el condado adoptará un sistema de "pasaporte de vacunas" que favorecería a los residentes que opten por vacunarse, lo que los funcionarios dicen que no es cierto.

El condado de Riverside y San Bernardino deberán esperar un poco más para avanzar a la fase amarilla.

Los funcionarios del condado, de hecho, han frenado la propuesta de emitir un código QR a los destinatarios de la vacuna que se registraron a través de la aplicación Othena del condado para citas para recibir una vacuna, dijo Bartlett.

"Vamos a ponerlo a prueba con los empleados del condado como una opción voluntaria... para ayudarnos a probar el software y asegurarnos de que funciona", dijo Bartlett.

Bartlett dijo que el código QR no se puede utilizar para "rastrear" a nadie o revelar información personal de salud privada.

“El código QR es similar a una tarjeta de embarque (de una aerolínea) que puede imprimir”, dijo Bartlett. “O puede guardar la tarjeta de embarque como yo lo hago en mi billetera digital en mi teléfono inteligente. Esto no es un mandato del gobierno. Es la elección de un individuo".

Además, dijo Bartlett, el código QR solo verificaría el nombre de un destinatario de la vacuna, que se puede comparar con una identificación emitida por el gobierno.

"Y eso es todo", dijo. “Es un número de serie de una sola vez para ese escaneo. Lo único que se conserva del escaneo es un número de serie aleatorio".

Bartlett dijo que las oficinas de los supervisores continúan recibiendo llamadas de residentes preocupados por un programa de “pasaporte de vacunas” que no existe. Los funcionarios del condado dijeron que se han esforzado mucho para explicar que no pueden prohibir a nadie la entrada a ningún negocio o lugar público en función de si han sido vacunados o no, pero las empresas privadas pueden hacerlo si lo desean.

El condado reportó 4,087 pruebas el lunes, para un total acumulado de 3,744,189.