Condado de Orange modifica el uso del cubrebocas

EL Condado de Orange modificó sus regulaciones de salud y estableció que no será obligatorio el uso de cubrebocas en público, pero la decisión ha sido fuertemente criticada.

El condado modificó la orden, pero los expertos de salud recomiendan el uso de cubrebocas, sobre todo utilizar el sentido común cuando alguien no respeta el distanciamiento social.

Usar las máscaras faciales en público ha sido tema de debate en el condado entre quienes las rechazan y quienes insisten que es una forma de prevenir contagios del COVID-19.

“No creo que es algo tan difícil de seguir o las reglas de seguir. Siento que es algo que va a beneficiar a toda la comunidad”, dijo Viri Mercando, apoya el uso de cubrebocas.

“Las mascarillas ya no son obligatorias, indicó la presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Orange, una medida tomada tras la renuncia de la exdirectora de salud Nichole Quick, debido a amenazas que recibió después de emitir una orden obligatoria del uso de cubrebocas.

“Quiero aclarar que esto no disminuye la importancia de cubrirse la cara”, dijo Clayton Chau, director interino de la agencia de salud.

“Todavía no sabemos suficiente del virus, y todavía no tenemos una vacuna que nos provea la protección necesaria para relajar estas normas”, dijo Antonio Carbayo, médico.

Expertos como el doctor Carbayo y la misma Organización Mundial de la Salud indican que el uso de cubrebocas, como lavarse las manos constantemente y no tocarse la cara ayuda a no propagar el virus.

“Si uno no puede mantener la distancia social de seis pies o estar en lugares ventilados donde no se reunen más de 10 personas, entonces hay que considerar la proteccion”, agregó Carbayo.

Carbayo señaló que la protección con el cubreboca es esencial si una persona no mantiene el distanciamiento social seis pies con otros individuos.

“Me da un un poco de ansiedad porque hay personas que salen y no se cubren la cara y no se a quien han visitado, no se si están enfermos”, dijo Mercando.

Por ahora, los supermercados y otras tiendas en el Condado de Orange exigen el uso de cubrebocas para ingresar a sus negocios.