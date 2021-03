Condado de Orange continua una tendencia a la baja de infecciones y hospitalizaciones

El condado de Orange informó de 102 casos de COVID-19 y solo una muerte el lunes, continuando una tendencia a la baja de infecciones y hospitalizaciones.

Los nuevos casos aumentaron el total a 249,641, y la muerte adicional, que ocurrió el 16 de enero, elevó el número de muertos a 4,608.

Las hospitalizaciones aumentaron de 187 el domingo a 195 el lunes a medida que el número de pacientes con COVID-19 en cuidados intensivos aumentó de 43 a 50, según la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange.

El número de muertos para marzo es de 50 y 496 para febrero. En enero, el mes más mortífero de la pandemia, se han reportado 1,439 muertes. En diciembre, el subcampeón del mes más mortífero, se informaron 916 muertes.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El condado tenía el 34.7% de sus camas de UCI disponibles el lunes y el 70% de sus ventiladores.

La OCHCA también reportó 4,912 pruebas de COVID-19 el lunes, elevando el total acumulado a 3,254,316.

“Las cifras se ven muy bien”, dijo Andrew Noymer, profesor de salud de la población y prevención de enfermedades de UC Irvine.

"La gente sigue preguntándome acerca de las variantes y no deberíamos estar atentos a las variantes", dijo Noymer. “Son preocupantes y sucederán tarde o temprano, pero tal vez no hasta el próximo invierno cuando la mayoría de las personas se vacunen y esto no sea nada importante... Los números ahora se ven muy, muy buenos en el Condado de Orange y deberíamos estar felices por eso".

Noymer también se sintió alentado por los informes de que la Administración de Alimentos y Medicamentos podría autorizar pronto una cuarta vacuna.

“La autorización de AstraZeneca es buena, estoy totalmente de acuerdo”, él dijo.

En cuanto a los informes de coagulación sanguínea en algunos receptores en Europa, Noymer dijo que era raro. Las autoridades informan que no está relacionado con la vacuna, pero es un síntoma común entre los ancianos.

La vacuna COVID-19 de AstraZeneca brindó una fuerte protección contra la enfermedad y eliminó las hospitalizaciones y muertes por la enfermedad, incluso en adultos mayores, en la etapa final de ensayos clínicos en Estados Unidos, anunció la compañía el lunes.

"El problema de la coagulación de la sangre es una montaña de un grano de arena", dijo Noymer. "Estamos hablando de casos muy raros aquí, así que no estoy muy preocupado".

El director ejecutivo del condado de Orange, Frank Kim, dijo que la tasa de casos del condado hasta el domingo era de 3.5% por cada 100,000 residentes y la tasa de positividad general era de 2.1% y la tasa de positividad de "equidad en salud" entre los vecindarios desfavorecidos era de 3.2%.

Eso significa que el condado ahora cumple con las métricas para el plan estatal para la reapertura de negocios, pero debe continuar ese nivel durante dos semanas antes de que pueda pasar del nivel rojo.

"En general, los números se ven bien", dijo Kim, y agregó que estaba "un poco nervioso" por el ligero aumento en las hospitalizaciones. Kim señaló que las caídas parecen haberse estabilizado desde la semana pasada.

Solo hay un centro de enfermería especializada en el condado que tiene un brote, definido como dos o más casos en las últimas dos semanas. Solo hay dos presos en las cárceles del condado que están infectados.

El Condado de Orange, que se encuentra en el nivel rojo del sistema de cuatro niveles del estado para reabrir la economía, está en camino de pasar al nivel naranja para el 7 de abril si continúan las tendencias actuales, pero podría llegar al nivel naranja antes si el estado lo autoriza, como lo hizo cuando los funcionarios avanzaron en la mudanza del condado al nivel rojo, dijo Kim.

La supervisora ​​Lisa Bartlett dijo que podría depender de que si el estado cumple su objetivo de 4 millones de vacunas en comunidades desfavorecidas para principios de abril.

El Condado de Orange está haciendo 312.9 pruebas por cada 100,000 personas en un promedio de siete días con un retraso de siete días. Su promedio de pruebas refleja el promedio estatal, dijo Kim.

Los supervisores del condado considerarán el martes si aprueban un memorando de entendimiento con el estado o Blue Shield sobre la distribución de vacunas.

Kim dijo que el condado está inclinado a optar por Blue Shield porque será más fácil hacer la transición de su aplicación Othena al sistema de recopilación de datos de la compañía de seguros.