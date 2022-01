Condado de Los Ángeles reporta 66 nuevas muertes por COVID, cifra diaria más alta desde abril

El condado de Los Ángeles reportó 66 muertes asociadas con el coronavirus el sábado, la mayor cantidad de muertes relacionadas con COVID reportadas en un día desde el 2 de abril del año pasado.

La mayoría de las muertes reportadas esta semana ocurrieron en personas que se infectaron después del 20 de diciembre, cuando la variante Omicron circulaba ampliamente, según el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

El condado también reportó 41,765 casos nuevos de COVID-19 y dijo que "la cantidad extraordinariamente alta de casos nuevos refleja tasas preocupantes de transmisión comunitaria".

El número de pacientes con COVID en los hospitales del condado de Los Ángeles aumentó a 4386, frente a los 4257 del viernes. El número de esos pacientes en cuidados intensivos aumentó a 602, dos más que el total del viernes.

Muchos pacientes con coronavirus ingresaron al hospital por otras razones y solo descubrieron que tenían COVID después de una prueba obligatoria, pero el aumento de los números está ejerciendo presión sobre los hospitales, ya que muchas enfermeras y otros miembros del personal no están disponibles debido a la pandemia.

Hasta el viernes, más del 80% de todas las camas de UCI para adultos en el condado estaban ocupadas.

En general, el número de pacientes con COVID todavía está muy por debajo de los observados el invierno pasado, cuando el número superó los 8,000.

Los funcionarios de salud instan a los residentes a evitar ir a las salas de emergencia a menos que sea absolutamente necesario, y no ir a la sala de emergencias para hacerse la prueba de COVID.

“Dado que las muertes a menudo van a la zaga de los aumentos repentinos de casos y hospitalizaciones, lamentablemente, el aumento de muertes no es una sorpresa y, trágicamente, estamos preparados para un número aún mayor de muertes en las próximas semanas”, dijo el sábado la directora de salud pública del condado, Barbara Ferrer. . "Dado que las personas no vacunadas tienen 22 veces más probabilidades de morir a causa de la COVID-19 en comparación con las que están completamente vacunadas, los residentes no deben retrasar la vacunación y el refuerzo, ya que estas medidas están salvando vidas".

Ferrer también ha instado a los residentes a evitar actividades peligrosas en las próximas semanas, particularmente aquellas que se realizan en interiores y que implican mezclarse con personas no vacunadas o de mayor riesgo. También enfatizó que si bien la variante Omicron es fácilmente capaz de infectar a las personas vacunadas, las inyecciones siguen demostrando ser efectivas para evitar que las personas infectadas terminen hospitalizadas.

Hizo un llamado a los residentes para que se vacunaran y obtuvieran vacunas de refuerzo; use máscaras mejoradas como las variedades N95, KN95 o KF94; y hacerse la prueba, diciendo que el condado amplió drásticamente la disponibilidad de pruebas después de la escasez hace dos semanas que provocó largas filas en algunos centros de pruebas.

La tasa diaria promedio móvil de personas que dieron positivo por el virus fue del 17,9% el sábado.

El condado de Los Ángeles ha registrado 2,213,664 casos de COVID-19 y 28,008 muertes asociadas con el virus desde que comenzó la pandemia.