Condado de Los Ángeles registra número récord de casos de COVID-19 el último día de 2021

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles reportó un número récord de nuevos casos de COVID-19 el viernes, aproximadamente 27,091 casos, y las hospitalizaciones continúan aumentando.

Había 1,464 pacientes en el hospital del condado el viernes, 99 más que los un día antes. De ellos, 218 estaban en cuidados intensivos, cuatro más que el jueves.

La tasa de positividad diaria del viernes aumentó casi un punto completo durante la noche al 22,4%. El mes pasado, la tasa fue inferior al 1%.

Bárbara Ferrer, directora de salud pública del condado, y supervisora ​​del condado Holly Mitchell instó el jueves a los residentes a ser cautelosos mientras celebran la víspera de año nuevo, y Ferrer señaló: "El riesgo de transmisión del virus nunca ha sido mayor en nuestro condado". Instó a las personas a evitar las grandes reuniones y reunirse afuera siempre que sea posible. Personas que tienen condiciones de salud subyacentes o no están vacunados deben evitar las reuniones por completo, dijo.

Ferrer dijo que respetaba los planes para que el Desfile de las Rosas continuara como programada para el sábado, a pesar de las grandes multitudes que tradicionalmente reúne. Pero dijo que las personas con alto riesgo de transmisión del virus o de una enfermedad grave si se infectan deben evitar asistir.

"Este podría ser el año para que algunas personas vean esto en la televisión", añadió.

La evidencia sugiere que solo aquellos que han completado la serie de vacunación y han recibido la dosis de refuerzo tienen una protección significativa contra la infección con la variante altamente contagiosa de Ómicron, según funcionarios de Salud Pública.

"Los próximos días serán extraordinariamente desafiantes para todos nosotros, ya que se enfrenta un número de casos extraordinariamente alto que refleja una transmisión generalizada del virus. Para asegurarnos de que las personas puedan trabajar y asistir a la escuela, todos debemos actuar de manera responsable", dijo Ferrer en un comunicado.

¿CÓMO PUEDO HACERME UNA PRUEBA DE COVID-19?

El estado de California ofrece pruebas gratuitas de COVID-19 a todos los residentes en los sitios de prueba de COVID-19. Encuentre un sitio de prueba cerca de usted con este mapa interactivo.

Otros lugares donde las pruebas de COVID-19 están disponibles, según el condado de Los Ángeles, incluyen:

• El consultorio de su médico,

• Sitios de pruebas del condado de Los Ángeles, que puede encontrar con este mapa,

• Farmacias, muchas de las cuales ofrecen pruebas gratuitas y

• En casa, con un kit casero.

Una prueba rápida le dará resultados en minutos, pero una prueba de PCR, que lleva más tiempo, es más sensible y puede detectar cantidades más bajas del virus si está presente. El CDC tiene más información sobre las pruebas de COVID-19 aquí.

“Con una transmisión explosiva que probablemente continuará durante algunas semanas, ahora todos los esfuerzos deben centrarse en proteger nuestro sistema de atención médica para que no se vea abrumado. Dado que la mayoría de las personas en nuestros hospitales con enfermedades graves por COVID-19 no están vacunadas, las que aún no están vacunadas o reforzadas deben mantenerse alejadas de los demás tanto como sea posible para evitar infectarse o contagiar a otros.

"Y aunque las vacunas y los refuerzos siguen ofreciendo una excelente protección contra enfermedades graves y la muerte, las personas más vulnerables a las consecuencias graves si se infectan (incluidos los niños menores de 5 años que aún no pueden vacunarse) deben estar rodeados de capas adicionales de protección. Esto incluye usar cubrebocas ajustados y de alta calidad cuando está cerca de otras personas y limitar las actividades no esenciales", dijo Ferrer.

Más de 10,043,000 personas se han sometido a la prueba desde que comenzó la pandemia, y el 15% ha dado positivo en la prueba. Hasta la fecha, se han confirmado 1,696,582 casos positivos, mientras que las 12 nuevas muertes del viernes elevan la cifra acumulada a 27,637 muertes.

CENTROS DE VACUNACIÓN EN EL SUR DE CALIFORNIA

Para encontrar la farmacia más cercana a usted que está ofreciendo las vacunas contra el COVID-19 y la vacuna de refuerzo, envíe un texto de su código postal al 438829.

A continuación encontrará una lista de lugares, por condado, donde puede obtener la vacuna. Solo tiene que hacer clic en cada enlace:

Si desea saber la farmacia más cercana donde se puede recibir la vacuna y los refuerzos, envíe el código postal (zip code) a este número: 438829.

Durante una sesión informativa en línea el jueves, Ferrer dijo: “De hecho, estamos experimentando lo peor del aumento en este momento con el creciente número de casos”.

Dijo que si bien la circulación del Ómicron altamente transmisible de la variante de COVID-19 ha llevado a que más personas completamente vacunadas se infecten, las hospitalizaciones continúan afectando principalmente a personas no vacunadas. Dijo que la tasa de hospitalización para las personas no vacunadas es de 28 por cada 100,000 habitantes, mientras que la tasa de los vacunados se ha mantenido relativamente estable en 1 por cada 100,000.

“La vacunación sigue siendo el arma protectora contra la hospitalización”, dijo.

Dijo que las estadísticas muestran que las personas no vacunadas tienen 14 veces más probabilidades de morir por el virus que los vacunados. También señaló que, en general, las tasas de mortalidad se mantuvieron relativamente planas en el condado, a pesar del aumento dramático en las infecciones, pero dijo que eso podría cambiar.

“Afortunadamente, las muertes siguen siendo bajas y no han cambiado, pero esto es porque solo falta una semana desde que nuestras hospitalizaciones comenzaron a aumentar", dijo.

Las autoridades han dicho que alrededor del 90% de las muertes por COVID-19 durante la pandemia ocurrieron en personas que tenían problemas de salud subyacentes. Las afecciones más comunes son la hipertensión, la diabetes y las enfermedades cardíacas.

"Necesitamos urgentemente proteger a más personas con la vacuna de refuerzo", dijo.