Condado de Los Ángeles reduce requisitos de COVID en parques temáticos

En respuesta a las preocupaciones de la industria de los parques temáticos, el condado de Los Ángeles ha aliviado ligeramente su próximo requisito de vacunación / prueba de COVID-19 para los visitantes de lugares grandes como Six Flags Magic Mountain y Universal Studios Hollywood, pero el mandato general se mantendrá.

Según una Orden del Oficial de Salud del condado promulgada recientemente, todos los asistentes y empleados en megaeventos al aire libre con 10,000 personas o más deberán mostrar prueba de vacunación COVID o una prueba negativa dentro de las 72 horas, y el mandato entrará en vigencia el 7 de octubre.

La orden se aplicará a los grandes parques temáticos, que recientemente fueron categorizados por el estado como un gran lugar para eventos al aire libre.

Los parques temáticos del condado, junto con una asociación de la industria, expresaron su preocupación sobre el requisito, alegando que tenían personal limitado para verificar la documentación requerida, tanto una verificación de vacuna / prueba como una identificación con foto, lo que podría generar largas filas para la admisión a los parques.

También argumentaron que los clientes que compraron boletos con anticipación antes de que se anunciaran los requisitos deberían tener un período de gracia.

Cuando se le preguntó sobre el tema durante la reunión de la Junta de Supervisores el martes, la directora de Salud Pública del condado, Barbara Ferrer, dijo que se están realizando pequeños cambios para facilitar la implementación de las reglas en parques temáticos como Magic Mountain y Universal Studios.

Específicamente, el condado ya no requerirá prueba de una prueba de COVID negativa para los clientes de 11 años o menos, un grupo de edad que aún no es elegible para las vacunas. El condado también eliminó el requisito de que los clientes de 17 años o menos proporcionen una identificación con foto junto con su verificación de vacunación / pruebas.

El condado también acordó retrasar el requisito de identificación con foto para las personas mayores de 18 años hasta el 1 de noviembre, aunque las personas aún tendrán que proporcionar la verificación de vacunación / prueba a partir del 7 de octubre.

Ferrer dijo que la demora "les da a todos más tiempo para implementar sus sistemas (de verificación de vacunas / pruebas) y luego agregar el requisito de identificación en noviembre".

La supervisora ​​Kathryn Barger, cuyo distrito incluye Magic Mountain, dijo que simpatizaba con el parque y sus preocupaciones sobre la implementación de los requisitos del condado, que van más allá de los exigidos por el estado. Dijo que el requisito "tomó a Six Flags por sorpresa" e instó a Ferrer a trabajar más de cerca con las industrias que pueden verse afectadas por las nuevas órdenes de los funcionarios de salud.

La supervisora ​​Sheila Kuehl, cuyo distrito incluye Universal Studios, dijo que es "mucho menos paciente con las empresas que se han quejado como si no vieran esto venir y estaban tan ciegas".

“La razón por la que no quieren cambiar es que han vendido boletos por valor de millones de dólares en todo el país”, dijo Kuehl.

“... Tenemos una enorme cantidad de visitantes de todo el país, incluidos los estados rojos con tasas de infección muy altas. ... Este es un número muy grande de personas, especialmente por las entradas de Halloween, que es lo que preocupa a Universal. Realmente quieren empacar el parque. Creo que hay que reconocer que están entendiendo, están dando un paso al frente, quieren trabajar en ello. Pero sugeriría que la industria también tiene un trabajo, y ese trabajo es, no me envíes simplemente una carta diciendo "no hagas esto". Porque eso no es útil. Lo haremos, y no me refiero solo a los parques temáticos ".

La nueva orden de salud del condado también requerirá prueba de vacunación para todos los clientes y empleados en las partes interiores de bares, bodegas, cervecerías, clubes nocturnos y salones. Todos los usuarios y empleados necesitarán al menos una dosis de vacuna antes del 7 de octubre y una segunda dosis antes del 4 de noviembre.

La orden recomienda, pero no requiere, la verificación de vacunas para empleados y clientes en sitios interiores de restaurantes.