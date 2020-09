Condado de Los Ángeles podría considerar exenciones para clases en persona

LOS ÁNGELES - La directora de salud pública del condado de Los Ángeles reiteró el lunes que la región ha evitado un temido aumento posterior al Día del Trabajo en casos de coronavirus, y la Junta de Supervisores mañana discutirá posiblemente permitir que los distritos escolares soliciten exenciones para ofrecer clases en persona instrucción.

También se espera que la junta escuche directamente a los funcionarios de salud sobre la posibilidad de reapertura de negocios adicionales, incluida salones de manicura, que han sido autorizados por el estado para reabrir si los condados individuales los autorizan.

Los operadores de salas de juegos de cartas y cervecerías artesanales también han estado presionando mucho para reabrir de forma limitada.

Bárbara Ferrer, directora de salud pública, dijo que las reaperturas del condado dependerá de lecciones aprendidas de decisiones pasadas, así como su nivel de confianza en la capacidad de las empresas afectadas para adherirse a las seguridades de salud una vez que se les permita comenzar a operar.

“Incluso para las personas que tienen buenas intenciones, a veces necesitan ayudar a asegurarnos de que puedan cumplir”, dijo.

"No hay forma de abrir con la mayor seguridad posible si las personas no cumplen con las directivas de salud pública. Creo que eso es muy claro para nosotros ahora que estamos en septiembre, y creo que se utilizará para guiar nuestras decisiones a medida que avanzamos adelante. Pero estamos avanzando y creemos que es un lugar en el que nos sentimos cómodos siendo. Nos sentimos cómodos estando en un lugar en el que necesitamos avanzar y de hecho, debemos prestar mucha atención a lo que hemos hecho que ha funcionado y lo que hemos hecho que no ha funcionado''.

El condado de Los Ángeles todavía figura entre la categoría de los casos de mayor riesgo en el estado para COVID-19 bajo su hoja de ruta de recuperación económica de cuatro niveles.

El condado está en el nivel “púrpura”, lo que significa que la transmisión continua y está generalizada del virus localmente.

La semana pasada, el condado cumplió con los dos criterios estatales para avanzar a la siguiente etapa, el nivel “rojo”: cumplir con los requisitos de siete días promedio de positividad de las pruebas y el número de casos nuevos por 100,000 residentes.

El estado publica estadísticas actualizadas todos los martes, y si el condado de Ángeles vuelve a cumplir con los requisitos, podría ascender en el gráfico, lo que permite la apertura de más negocios, incluidos los cines.

Pero Ferrer dijo que puede ser difícil para el condado cumplir con la tasa de casos requerida

por cada 100,000 residentes, teniendo en cuenta que hay un retraso de 10 días en los números utilizados por el estado y que el condado vio un aumento en el número de casos durante la semana que terminó el 19 de septiembre, en comparación con la semana anterior.

En cifras brutas, el condado no alcanza el umbral del estado, pero el estado ajusta la cifra en función de varios factores, incluida la cantidad de las pruebas que se realizan localmente. Ferrer dijo que no hay forma de saber si el ajuste ayudará al condado a cumplir con los criterios porque “el factor de ajuste cambia cada semana”.

Los condados deben cumplir con los umbrales durante dos semanas consecutivas, por lo que si el condado se queda corto el martes, serán al menos otras dos semanas antes el condado podría avanzar a la próxima fase.

El gobernador Gavin Newsom dijo el lunes que anticipa una serie de condados a lo largo del estado, se trasladó a diferentes niveles de la matriz, pero él no ofreció ningún detalle.

Sin embargo, señaló que el condado de Los Ángeles ha visto la tasa de transmisión del virus - el número promedio de personas pacientes con COVID-19

Infectados con el virus: superar el nivel crítico de 1.0 en la última semana.

Independientemente de lo que suceda con las cifras del estado, la supervisora del condado Kathryn Barger dijo que la junta del martes discutirá la aceptación de exenciones de escuelas o distritos para ofrecer clases presenciales.

Hace unos meses, el estado creó una exención que permitía que las escuelas en áreas con baja actividad de virus solicite un permiso para ofrecer instrucción en persona en algún nivel restringido. Pero el condado de Los Ángeles optó por no aceptar tales solicitudes, ya que acababa de experimentar una aumento de casos después del feriado del 4 de julio.

Eso podría cambiar según la discusión de la junta.

"Ojalá podamos llegar a alguna conclusión en lo que respecta a poner algo en conjunto que permita a los distritos escolares presentar al menos una exención a la doctora Ferrer y luego enviarlo al estado para que algunos distritos escolares puedan tener algún tipo de clases híbridos”, dijo Barger.

El condado anunció el lunes una nueva muerte relacionada con el coronavirus y 663 casos nuevos confirmados.

Ferrer señaló que las cifras del lunes suelen ser más bajas debido a un retraso en los informes durante el fin de semana.

La nueva muerte aumentó el número de muertos en todo el condado desde el comienzo de la pandemia a 6,515.

El número de casos confirmados desde que comenzó la pandemia se situó en 268,455 al lunes, mientras que un total de 663 personas fueron hospitalizadas, continuando una tendencia a la baja de una semana.