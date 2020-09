Condado de Los Ángeles pide investigación de la muerte de Guardado y demanda al alguacil

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles votó unánimemente el martes para pedirle al forense que lleve a cabo una investigación sobre la muerte de Andrés Guardado, el joven de 18 años, que murió tras el presunto disparo de un oficial el 18 de junio en el área Gardena. También señalaron su plan para presentar una demanda contra el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

La junta votó a favor de una moción del supervisor Mark Ridley-Thomas que alegaba que el Departamento del Sheriff había violado la ley estatal al no permitir la supervisión de las investigaciones policiales.

Dirigió al abogado principal para informar sobre la viabilidad de una demanda dentro de los 10 días.

Ridley-Thomas también recomendó la investigación y el uso del poder de citación del forense para crear un registro de los pasos de investigación tomados por el departamento del alguacil relacionado con la causa y circunstancias de la muerte.

“Durante demasiado tiempo hemos aceptado el status quo, no hemos desafiado suficientemente las demandas incesantes de las fuerzas del orden de que las investigaciones permanezcan envueltos en secreto'', dijo Ridley-Thomas. “Esta junta no debe sentarse y permitir que el departamento de aplicación de la ley del condado se atrinchere en patrones tradicionales de comportamiento que dañan profundamente no solo los comunidades sino todo el sistema de justicia”.

Ridley-Thomas dijo que la medida también reforzaría la investigación sobre el asesinato a tiros de Dijon Kizzee, que fue presuntamente asesinado a tiros por oficiales del sheriff el lunes por la tarde. El hombre afroamericano, de 29 años, fue detenido por presunta “violaciones de código” mientras estaba montando su bicicleta.

Los agentes dicen que Kizzee estaba armado con una pistola y golpeó a un oficial en la cara, mientras que familiares y activistas dijeron que dejó caer su arma y recibió más de 20 disparos en la espalda.

En el tiroteo de junio, la familia de Guardado dijo que estaba armado porque trabajaba como guardia de seguridad para un taller mecánico. Los oficiales dijeron que no traía el uniforme de guardia cuando respondieron a un informe de un disparo no fatal en el área, y no tenía licencia como guardia, ni tenía la edad suficiente para sostener ese trabajo bajo la ley estatal.

La familia de Guardado presentó una demanda contra el condado el lunes.

El inspector general Max Huntsman le dijo a la junta que su oficina hubiera podido calibrar mejor las acusaciones contra los oficiales en el caso de Guardado si su personal todavía tuviera acceso a las computadoras del sheriff, pero el departamento las bloqueó ese acceso hace algún tiempo.

“Hemos realizado solicitudes de información que han sido denegadas”, dijo Huntsman.

El inspector general mencionó una acusación de que el oficial que presenció el tiroteo estaba involucrado en una banda adjunta. Huntsman también reveló que el oficial que presuntamente le disparó a Guardado “no dio una declaración durante semanas”, diciendo que el retraso podría generar preocupaciones en la comunidad sobre algún tipo de acuerdo entre el departamento y el abogado del oficial.

“La negativa del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles a cumplir con la ley estatal y permitir el seguimiento de sus investigaciones de sí mismos profundamente socava la credibilidad de la aplicación de la ley”, dijo Huntsman.

La supervisora ​​Kathryn Barger dijo que lamentaba verse obligada a mudarse contra el departamento.

“Me entristece que esta moción haya sido presentada hoy ante nosotros. La familia Guardado merece respuestas”, dijo Barger.

Es una posición extraña pero tengo que recordarle a este sheriff que incluso como jefe de policía del Departamento del Condado de Los Ángeles, él no está por encima de la ley”.

El sheriff Alex Villanueva ha rechazado constantemente la alegaciones de la junta de que no favorece la transparencia, señalando su comunicación con el público a través de publicaciones de la política del departamento y otra información en su sitio de internet y reuniones comunitarias en el ayuntamiento. Además de disputas legales con la junta, el departamento ha demandado a Huntsman, acusando a su oficina de conspiración, acceso no autorizado a computadoras y robo de información confidencial archivos.

Antes de la votación de la junta, el alguacil apuntó a la moción de Ridley-Thomas.

“La moción propuesta por el supervisor Mark Ridley-Thomas está mal escrito, plagado de inexactitudes y contradictorio con la ley, así como la mejores prácticas empleadas en las investigaciones de muerte'', dijo Villanueva.

El alguacil dijo que la moción mostraba al oficial involucrado en una luz negativa que podría considerarse difamatoria y abrir el condado a una responsabilidad civil. Desafió la autoridad de la junta para solicitar una investigación. Él dijo divulgar información antes, podría comprometer una investigación.

“La transparencia no puede obtenerse a expensas de la integridad de ningún investigación '', dijo el sheriff Villanueva.