Condado de Los Ángeles ofrece refrigeradores a pequeñas empresas

El condado de Los Ángeles ofrece hasta dos nuevos refrigeradores con puerta de vidrio Energy Star sin costo para las pequeñas empresas elegibles a través de su Programa de Refrigeración para Tiendas Saludables (HSRP), anunció el jueves la presidenta de la Junta de Supervisores Hilda L. Solis.

El programa busca promover opciones de alimentos saludables en comunidades de bajos ingresos, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y apoyar a las pequeñas empresas con respecto a las actualizaciones de eficiencia energética y los beneficios de ofrecer opciones de alimentos saludables, dijo Solís.

HSRP también brinda a los propietarios de las tiendas la oportunidad de ahorrar en el uso de energía y facturas de servicios públicos y brindar opciones de alimentos no procesados ​​o mínimamente procesados ​​para las comunidades a las que sirven, dijo Solís.

“Los residentes del condado de Los Ángeles, especialmente aquellos con transporte limitado, dependen de los supermercados de la comunidad local para sus necesidades diarias, lo que hace que estas tiendas sean críticas para la salud de una comunidad'', dijo Solís en la ceremonia de inauguración de refrigeradores energéticamente eficientes recientemente. instalado en Lupita's Market en la comunidad de Cypress Park en el noreste de Los Ángeles.

“A través del Programa de Refrigeración de Tiendas Saludables, el condado se compromete a hacer que los alimentos saludables sean accesibles en estas tiendas locales al proporcionar equipos de refrigeración actualizados y gratuitos para que los propietarios de las tiendas puedan abastecerlos con opciones de alimentos saludables y nutritivos”.

El programa “ no solo nos quitó nuestro equipo viejo, malo e ineficiente, sino que nos dio el doble a cambio”, lo que permitió a With Love Market and Cafe en Pico Union aumentar su selección de vegetales refrigerados en un 50%, dijo el propietario Andrew McDowell.

El programa está financiado por una subvención de $1,4 millones otorgada por el Departamento de Alimentos y Agricultura de California. Dieciséis tiendas han participado en el programa, dijo Solís. Los refrigeradores HSRP se colocarán en 80 tiendas en todo el condado de Los Ángeles para 2022, según Solís.