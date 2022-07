Condado de Los Ángeles: Más de 15 mil casos de COVID-19 en fin de semana del 4 de julio

Los funcionarios de salud del condado de Los Ángeles informaron el lunes de 15,413 nuevos casos de COVID-19 y 18 muertes adicionales relacionadas con el virus durante el fin de semana de tres días por el 4 de julio.

El Departamento de Salud Pública del condado reportó 5,865 casos de coronavirus el sábado, el domingo unos 6,020 casos y 3,528 casos para el lunes. Diez de las muertes se reportaron para el sábado, cinco para el domingo y tres para el lunes.

Las últimas cifras elevan los totales acumulativos del condado a 3,140,615 casos y 32,361 muertes desde que comenzó la pandemia.

La mayoría de las muertes ocurrieron en personas con al menos una condición de salud subyacente, principalmente hipertensión, diabetes y enfermedades cardíacas.

La tasa de positividad de la prueba diaria del condado, en un promedio de siete días, fue 13,7% a partir del lunes, frente al 12,2% del martes pasado.

Los últimos números de hospitalización no estaban disponibles debido a retrasos en informes del departamento de salud del estado, pero hasta el sábado había 810 pacientes con COVID-19 positivo en hospitales del condado, y 91 estaban siendo tratados en cuidados intensivos.

En medio del aumento de la transmisión y el elevado número de hospitalizaciones, la directora de Salud Pública, Barbara Ferrer, instó a la precaución contra la propagación de COVID-19 durante el 4 de julio, cuando es probable que muchas personas asistan a fiestas o grandes reuniones.

"Dado el creciente número de casos y hospitalizaciones de COVID-19, y el aumento de la circulación de las subvariantes BA.4 y BA.5 más infecciosas, es muy importante tomar medidas que reduzcan el riesgo de transmisión, especialmente durante el fin de semana largo", Ferrer dijo la semana pasada.

“Asegúrese de recordarles a sus amigos y familiares que se queden en casa y se saltan la celebración si se sienten enfermos o han dado positivo”, dijo.

Las autoridades de salud piden cautela tras el aumento de casos de COVID-19 durante este fin de semana feriado.

“También es una gran idea que todos se prueben a sí mismos antes de obtener juntos, idealmente el día de la reunión. Siempre es mejor celebrar al aire libre, y si las personas entran en el interior durante parte de la reunión, se recomienda usar un tapabocas, especialmente si hay personas con alto riesgo de enfermarse gravemente en caso de que se infecten”.

Ferrer notó el jueves un aumento en las infecciones relacionadas con los lugares de trabajo e instó a los empleadores a implementar medidas de control de infecciones en los espacios cerrados, como usar cubrebocas y mantener el distanciamiento físico en las áreas comunes.

Dijo que un sector en particular, la industria de la televisión y el cine, ya ha vuelto a imponer un mandato de uso de tapabocas en interiores ahora que la tasa de hospitalización del condado ha llegado a más de 8 por cada 100,000 residentes.

Ferrer comentó que dado el alto nivel continuo de transmisión del virus en el condado, particularmente con una propagación más rápida de las variantes BA.4 y BA.5 altamente transmisibles, las personas ya deberían estar usando cubrebocas en espacios cerrados.

Debido a que los cubrebocas no son obligatorios, “creo que la gente no está prestando atención a nuestra solicitud de que use cubrebocas en el interior ahora mismo”.

Dijo que la evidencia es "clara como el cristal" de que el uso de cubrebocas, particularmente con una máscara N95 o KN95 de grado superior, trabaja para prevenir la propagación del virus.