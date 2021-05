Condado de Los Ángeles mantiene orden de mascarillas hasta el 15 de junio: se han administrado 9 millones de vacunas

El condado de Los Ángeles adherirá a las directrices de California y esperará hasta el 15 de junio para eliminar el requisito de cubrirse la cara en entornos de interior y al aire libre llenos de gente para personas que están completamente vacunados contra COVID-19, dijeron las autoridades lunes.

La fecha de junio es cuando se espera que los funcionarios estatales eliminen la mayoría de las restricciones relacionadas con el virus en California si continúan las tendencias positivas actuales.

Los funcionarios del condado también alentaron a las personas a continuar practicando actividades con distanciamiento social.

Actualmente, no se requiere cubrirse la cara al aire libre, excepto en eventos, y para personas no vacunadas, cuando el distanciamiento físico no se puede mantener. En ambientes interiores fuera del hogar, incluido el transporte público y escuelas, se sigue requiriendo una mascarilla independientemente del estado de vacunación.

Los Centros para el Control de Enfermedades de EEUU revisaron su guía la semana pasada, diciendo que las personas completamente vacunadas pueden dejar de usar una mascarilla en la mayoría de las situaciones al aire libre. Esa orientación no se aplica automáticamente a estados individuales y jurisdicciones locales.

Algunas cadenas de supermercados nacionales, incluidas Trader Joe's, Costco y Walmart han eliminado el requisito de mascarilla para clientes completamente vacunados, aunque los funcionarios de la tienda dijeron que no pedirán prueba de vacunación.

La directora de salud pública del condado de Los Ángeles, Bárbara Ferrer, dijo que las cadenas solo deberían haber levantado los requisitos para aquellos estados donde se ha levantado el mandato del cubrebocas, y no en California.

“Estoy francamente sorprendida de Trader Joe's por ir en contra de lo que está diciendo la oficina nacional”, dijo Ferrer. “Esto va a ser fácil de entender para empresas y clientes, residentes y visitantes, porque hay un estándar para todo el estado, y requiere seguir usando las mascarillas hasta el 15 de junio”.

Agregó que los funcionarios del departamento de salud estarían “fuera de casa” esta semana para comunicar claramente que el requisito de la mascarilla todavía estaba en vigor.

Mientras tanto, el condado de Los Ángeles informó 161 nuevos casos de COVID-19 y cuatro muertes adicionales el lunes, con esas cifras relativamente bajas que reflejan reportando retrasos durante el fin de semana.

Según cifras estatales, hubo 338 personas hospitalizadas en el condado debido a COVID-19 a partir del lunes, frente a 322 el día anterior. De aquellos pacientes, 69 estaban en cuidados intensivos, frente a 68.

Las cifras del lunes llevaron los totales del condado a 1,237,561 casos y 24,097 muertes desde que comenzó la pandemia, según el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

Se han reportado más de 6,643,000 resultados de pruebas, con el 17% de personas que han dado positivo. La tasa de positividad diaria durante un promedio de siete días se mantuvo en 0.4% al lunes, dijo el departamento.

Ferrer dijo que el condado de Los Ángeles ha visto tendencias positivas en todas partes, con brotes en entornos de trabajo cayendo alrededor de 200 por semana durante el apogeo de la pandemia alrededor de 24 por semana, una disminución del 88%.

Más del 44% de los residentes del condado están ahora completamente vacunados, Ferrer dijo, con más de 9 millones de dosis totales entregadas. Ella agregó que el condado estaba haciendo un buen progreso en la vacunación de los jóvenes ahora que los residentes de 12 años y más son elegibles para las vacunas, sin necesidad de citas.

Hasta el viernes por la noche, se habían vacunado 15,727 adolescentes entre 12 y 15 años, el 3% de residentes del condado en ese grupo de edad, y 95,396 adolescentes de 16 y 17 años recibió al menos una dosis de la vacuna, o sea, el 38% de ese grupo de edad.

Ferrer también promocionó las iniciativas comunitarias del condado para lograr que los adolescentes reciban la vacuna.

Entre ellos se incluyen 200 clínicas emergentes en los sitios distritales de la Escuela Unificada de Los Ángeles. De las clínicas escolares existentes, el 82% se encuentran en los llamados “códigos postales” de bajos recursos, dijeron los funcionarios.

Unos 755 sitios ofrecen vacunas en todo el condado, dijo Ferrer. Dijo que no había un “número mágico” de dosis de vacuna administradas a asegurarse de que el condado pueda levantar las restricciones el 15 de junio, pero enfatizó que cuantas más personas se vacunen ahora hasta entonces, la más segura sería una reapertura completa del estado.

“En estos casos anuncio cada palabra, diría que más del 95% de ellos están ocurriendo entre personas que no están completamente vacunadas. Casi todo el mundo en el hospital (con COVID-19) no está completamente vacunado y casi todos los que están falleciendo en este momento no está completamente vacunado”, agregó.

Los funcionarios también abordaron las preocupaciones sobre posibles efectos secundarios de las vacunas a largo plazo, y Ferrer subrayó que Estados Unidos tiene “uno de los programas de seguridad de vacunas más avanzados del mundo”, es decir, rastrear a millones de personas todos los días con respecto a los efectos secundarios que puedan estar experimentando.

Agregó que la forma en que se crean las vacunas estaría relacionada con cualquier efecto adverso.

“Así es como sabemos que es tan poco probable que dentro de meses habría algún efecto no deseado a largo plazo, especialmente cuando tenemos esto: lo llamo el sistema de bandera roja que usamos para monitorear la seguridad de las vacunas en este país”.

La Dra. Christina Ghaly, directora de servicios de salud del condado, también aseguró a los residentes que las vacunas son seguras.

“Las vacunas realmente tienen muy pocos ingredientes”, dijo.

“La vacuna Pfizer y Moderna, son una vacuna ARNm. No es un virus vivo. No hay partículas de virus vivos ni porciones que se inyecten. En un individuo, es una pequeña pieza de ARN que de alguna manera engaña al cuerpo para que produzca esta proteína que está en el virus, de modo que el cuerpo pueda aprender a combatir este nuevo virus.

“Esto pasa todo el tiempo. Te expones a un nuevo alimento, te expones a algo nuevo en el aire... y el cuerpo aprende de ello, y crea anticuerpos y mecanismos a través de su sistema inmunológico para ser capaz de combatirlo. Y esta es solo una forma de preparar al sistema inmunológico para que sea capaz de crear los anticuerpos necesarios para combatir el virus”.

“No hay cambios en la composición genética de un individuo, en su propio ADN”, agregó Ghaly. “Ese ARN se usa muy brevemente y luego se descarta por el cuerpo. Los otros componentes de la vacuna realmente están ahí para que conserve la vacuna hasta que se inyecte. Incluye algo de sales, azúcar, y algunos lípidos o grasas que se necesitan para estabilizar la vacuna hasta que se inyecte al individuo.

“Personas que tienen alergias a los componentes específicos no deberían de recibir la vacuna, pero aparte de eso, casi todo el mundo debería de recibir la vacuna y es seguro hacerlo. Realmente no hay razón para creer que la vacuna misma produciría un efecto duradero”, dijo Ghaly.