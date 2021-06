Condado de Los Ángeles insta a empleadores a verificar el estado de vacunación de trabajadores

El director de salud pública del condado de Los Ángeles instó a los empleadores el lunes a verificar el estado de vacunación de los trabajadores para determinar si deberían usar máscaras en el trabajo, a pesar de que el estado permite una autodeclaración de sistema de honor.

Aunque expresó su optimismo de que los trabajadores en el condado continuarán "haciendo lo correcto" y siendo honestos sobre su estado de vacunación, Barbara Ferrer dijo que la amenaza de las variantes de COVID-19, como la variante "Delta" recientemente preocupada, se extiende entre la población no vacunada hace que sea fundamental tomar todas las medidas necesarias para prevenir la transmisión del virus.

“Creo que si bien puede haber lugares donde la autocertificación puede funcionar bien, en nuestros lugares de trabajo vamos a alentar a todos nuestros empleadores a verificar el estado de vacunación de los trabajadores antes de, de hecho, tener personas que trabajen de cerca junto con otras personas que serán desenmascaradas”, ella dijo.

Según las reglas aprobadas por el estado la semana pasada, los trabajadores vacunados no tienen que usar máscaras en el lugar de trabajo, pero los que no están vacunados deben seguir usando cubiertas para la cara. Los empleadores están obligados a documentar el estado de vacunación de los trabajadores, sin embargo, esos trabajadores pueden simplemente "dar fe de sí mismos" que están vacunados, en lugar de proporcionar documentación real.

Pero las reglas también permiten a los empleadores exigir a sus trabajadores que proporcionen documentación de su estado de vacunación. Si un trabajador se niega a proporcionarlo, se considerará que la persona no está vacunada y se le pedirá que se cubra la cara en el lugar de trabajo.

Ferrer dijo que los lugares de trabajo pueden ser particularmente problemáticos para la propagación del virus entre personas no vacunadas, porque los empleados a menudo tienen poco control sobre la cantidad y el tipo de contacto que tienen con otras personas.

“Actualmente, esta es una pandemia de personas no vacunadas que corren un riesgo creciente de incubar el variante Delta sin saberlo y otras variantes preocupantes”, dijo Ferrer. “... En casa, las personas no vacunadas pueden controlar su riesgo determinando quién ingresa a su entorno físico y desde qué distancia interactúan. Sin embargo, los trabajadores no vacunados en los lugares de trabajo a menudo carecen de ese tipo de control".

“... Los trabajadores a menudo están expuestos a cientos, si no miles, de personas a diario, a menudo cara a cara y en áreas mal ventiladas”, ella dijo. “Todo esto crea un riesgo grave para los trabajadores no vacunados. La mejor manera de proteger a los trabajadores no vacunados es mediante el uso de una cubierta facial adecuada en el trabajo".

Para asegurarse de que los trabajadores no vacunados usen esas máscaras, dijo que la guía del condado es para que los empleadores “no dependan de la auto-certificación”, dijo Ferrer. Dijo que los empleadores también deberían considerar el mantenimiento de particiones físicas en situaciones en las que los trabajadores están en contacto cercano con otros, a pesar de que la guía estatal permite eliminar tales barreras. También dijo que es probable que muchos lugares de trabajo continúen exigiendo máscaras tanto a los empleados como a los clientes, independientemente del estado de vacunación.

El condado ha superado oficialmente los 10 millones de dosis de COVID-19 administradas, con el 58% de la población de 16 años o más considerada completamente vacunada, y el 67% de la población de más de 16 años al menos parcialmente vacunada.

Ferrer nuevamente notó las tasas rezagadas entre las comunidades negras y latinas en comparación con sus contrapartes blancas y asiáticas. Las comunidades negras y latinas también continúan teniendo la tasa actual más alta de infecciones, hospitalizaciones y muertes por COVID-19.

El condado informó el lunes tres muertes adicionales por COVID-19, lo que elevó el número de muertos en todo el condado a 24,444. Se confirmaron otros 124 casos, lo que sitúa la cifra acumulada de muertos en 1,247,742.

Según cifras estatales, había 220 personas hospitalizadas en el condado debido a COVID-19 hasta el lunes, frente a las 213 del domingo. Había 55 personas en cuidados intensivos, frente a las 45 del día anterior.