Condado de Los Ángeles insta a dueños de negocios a presentar reclamos por daños

La Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Los Ángeles instó el lunes a los dueños de negocios que sufrieron pérdidas durante las recientes protestas y saqueos a registrar reclamos en línea.

"La recuperación ante desastres es un proceso de varias capas, pero todos los esfuerzos siempre comienzan con la captura clara del alcance de los daños y pérdidas sufridas en nuestro condado", dijo el Director de OEM Kevin McGowan.

"Hemos desarrollado una herramienta de encuesta en línea corta que reúne esa información y nos ayuda a crear un registro de propietarios de negocios para que podamos comunicarnos directamente con ellos en el futuro los recursos de ayuda por desastre están disponibles ".

La encuesta en línea está disponible en bit.ly/SBApdpda y solicita a los propietarios que identifiquen el negocio y proporcionen una breve descripción de los daños sufridos y fotos para documentar esos daños.

Los dueños de negocios que no tienen acceso en línea, tienen un dominio limitado de la computadora o hablan otros idiomas además del inglés pueden llamar al Centro de Ayuda por Desastre del condado al 833-238-4450 y hablar con un asesor comercial multilingüe los días de semana de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. pm y los sábados de 10 a.m. a 3 p.m.

Más información sobre los recursos de recuperación ante desastres y el apoyo está disponible en lacountyhelpcenter.org/for-business-owners.