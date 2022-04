Condado de Los Ángeles informa 3,300 nuevos casos de COVID-19

El condado de Los Ángeles registró otros 3,351 nuevos casos de COVID-19 en un período de tres días que termina el lunes, mientras que el número de pacientes positivos con el virus en los hospitales del condado se mantuvieron relativamente estables.

Las nuevas infecciones le dieron al condado un total pandémico acumulativo de 2,853,706 casos. El condado reportó otras 21 muertes por COVID-19 durante el período de tres días de sábado a lunes, elevando la tasa general de muertes relacionadas con el virus peaje a 31,872.

El condado ya no informa los números de COVID-19 los fines de semana.

Según cifras estatales, había 221 pacientes positivos con COVID-19 en hospitales del condado a partir del lunes, un poco más que los 213 del domingo. De aquellos pacientes, 31 estaban en cuidados intensivos, frente a los 29 del día anterior.

La tasa diaria promedio de personas que dieron positivo por el virus fue 2.6% a partir del lunes.

Los funcionarios del condado han atribuido el reciente aumento en el número de casos diarios y la tasa de pruebas positivas a la subvariante BA.2, una rama más infecciosa de la variante Ómicron que provocó un aumento invernal de casos. BA.2 es ahora la cepa dominante del virus en el condado, que se cree que representa el 67% de nuevas infecciones.

La subvariante ómicron BA.2 más contagiosa se ha convertido en la cepa dominante de COVID-19 en los Estados Unidos, pero los expertos internacionales en salud están poniendo un mayor énfasis en una nueva variante híbrida que puede ser incluso más infecciosa.

El aumento de contagios no se ha traducido en un repunte de hospitalizaciones o muertes. Sin embargo, los funcionarios de salud continuaron instando a los residentes que se vacunen o reciban vacunas de refuerzo si son elegibles, como una forma de prevenir una mayor propagación del virus y la posibilidad de un más peligroso variante que surge.

El condado emitió el viernes una orden de salud pública revisada, actualizando los requisitos con respecto a la cuarentena para las personas expuestas al virus. Bajo la orden, personas que tuvieron contacto cercano con un paciente con el virus, pero que no muestran ningún síntoma y no vive o trabaja en un “en torno de alto riesgo” no son requeridos a una cuarentena. Sin embargo, esas personas deben usar una mascarilla de alta calidad cuando esté en el interior cerca de otros durante al menos 10 días desde su última exposición. Ellos también deben hacerse la prueba de COVID-19 lo antes posible.

“Después de revisar la actualización de la orientación de cuarentena del Departamento de Salud Pública de California, elegimos alinear en general nuestra guía de Orden de Cuarentena de Salud Pública de Emergencia, con una excepción clave”, dijo Bárbara Ferrer, directora de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

“Con el aumento de circulación de la subvariante BA.2 altamente transmisible, e indicaciones de que los infectados con BA.2 tienen más probabilidades de ser asintomáticos, funcionarios de salud pública requiere, en lugar de recomendar, que los contactos cercanos que están exentos de la mascarilla de cuarentena en el interior durante 10 días y prueba tan pronto como sea posible”.