Condado de Los Ángeles flexibiliza restricciones por COVID-19

Lo que debes saber El condado de Los Ángeles entró en el nivel naranja del plan de reapertura de California la semana pasada, pero se abstuvo de flexibilizar las restricciones.

El condado seguirá aplicando ciertas reglas que son más estrictas de lo que permite el estado. Sobre todo para los bares que no sirven comida.

Los cines, restaurantes, iglesias, museos, zoológicos y acuarios pueden ir del 25% al 50% de su capacidad. Los gimnasios también pueden permitir el ingreso de más personas.

El condado de Los Ángeles flexibilizará sus restricciones por el coronavirus este lunes, uniéndose al condado de Orange en la promulgación de regulaciones más flexibles ahora que ambos están en el nivel naranja del sistema de monitoreo del estado.

Las restricciones se relajaron oficialmente poco después de la medianoche. Esto es lo que significa para el condado de Los Ángeles.

Los cines, restaurantes, iglesias, museos, zoológicos y acuarios pueden pasar del 25% al ​​50% de la capacidad.

La asistencia a los gimnasios se incrementa del 10% al 25%.

Las salas de juego y los centros de entretenimiento familiar pueden reanudar las operaciones en interiores al 25% de su capacidad.

El condado seguirá aplicando ciertas reglas que son más estrictas de lo que permite el estado. En particular, los bares que no sirven comida, a los que se les permite reabrir solo al aire libre, solo pueden operar de 11:30 a.m. a 10 p.m., con una distancia requerida de 8 pies entre las mesas al aire libre.

Y aunque las pautas estatales permiten el levantamiento de todas las restricciones de capacidad en los establecimientos minoristas en el nivel naranja, el condado de Los Ángeles está imponiendo un límite del 75% para las tiendas de comestibles y otras operaciones minoristas, mientras que recomienda “enérgicamente” que permanezcan al 50% de su capacidad. hasta el 15 de abril para dar tiempo a que más trabajadores se vacunen.

Casos de COVID-19 en el condado

Las métricas del condado continuaron su tendencia en la dirección correcta el domingo, ya que se informaron 535 nuevos casos de COVID-19 y solo tres muertes adicionales, aunque los funcionarios de salud dijeron que la menor cantidad de muertes puede reflejar retrasos en los informes durante el fin de semana.

El número de pacientes con coronavirus en los hospitales del condado aumentó de 590 el sábado a 591, según cifras estatales. El número de estos pacientes en cuidados intensivos se redujo de 158 a 151.

Las cifras del domingo elevaron los totales del condado a 1,222,114 casos y 23,275 muertes desde que comenzó la pandemia, según el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

El departamento de salud también continúa rastreando casos de síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C) y ha identificado 158 niños con MIS-C en el condado de Los Ángeles, incluida la muerte de un niño, dijo el departamento el sábado.

Los 158 fueron hospitalizados y el 40% de los niños fueron tratados en la UCI.

MIS-C es una afección inflamatoria grave asociada con COVID-19 que afecta a niños menores de 21 años. Los síntomas incluyen fiebre que no desaparece y partes del cuerpo inflamadas, como el corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro, la piel, los ojos u órganos gastrointestinales.

En medio de la disminución de las cifras generales de COVID-19, los funcionarios de salud del condado continúan instando a los residentes a tomar precauciones, reconociendo lo que podría verse como mensajes contradictorios sobre el estado de la pandemia.

Es muy peligroso y se manifiesta en inflamaciones de vasos sanguíneos y arterias coronarias.

“La disminución del número de personas hospitalizadas con COVID-19 es una tendencia muy alentadora y refleja la disminución significativa en la transmisión comunitaria que experimentamos hace unas semanas'', dijo el sábado la directora de Salud Pública Barbara Ferrer.

“Continuaremos avanzando en la desaceleración de la transmisión, previniendo el sufrimiento y salvando vidas mientras todos hagamos nuestra parte para mantenernos a salvo, siguiendo las reglas y vacunándonos cuando sea nuestro turno. Si tiene síntomas de COVID-19, viajó recientemente fuera del estado, estuvo en multitudes cerca de personas desenmascaradas o asistió a grandes reuniones, hágase la prueba. No se arriesgue a transmitir este virus a otras personas”.

Avance al nivel naranja

El condado de Los Ángeles entró oficialmente el miércoles en el nivel naranja del Plan estatal para una Economía más Segura. Las restricciones comerciales relajadas que vienen con esa medida entraron en vigencia el lunes, a las 12:01 a.m. Pero el Dr. Muntu Davis, director de salud del condado, sigue predicando la necesidad de ser cautelosos.

El miércoles fue el primer día que el Condado de Orange comenzó con el nivel naranja, menos restrictivo.

“Nuestras cifras han mejorado drásticamente, pero no podemos cejar”, dijo. “Con el hermoso clima, las vacaciones de primavera ... y el comienzo de la temporada de béisbol, hay muchas razones para reunirse con amigos. Le pedimos que evite correr riesgos innecesarios, evite grandes reuniones y use su máscara cuando esté en público y alrededor de otras personas y continúe lavándose las manos”.

Davis dijo que las reglas para los parques temáticos y los lugares de eventos en vivo al aire libre, como el Dodger Stadium, entraron en vigencia el jueves. Esas reglas permitieron que los parques temáticos abrieran al 25% de su capacidad y que los lugares al aire libre abrieran al 33% de su capacidad.

Las cervecerías y bodegas ahora pueden ofrecer servicio en interiores al 25% de su capacidad a partir del lunes. Las cervecerías, bodegas, bares y restaurantes pueden encender sus televisores al aire libre, pero el entretenimiento en vivo sigue estando prohibido.

Long Beach, que tiene su propio departamento de salud, se separó del condado e inmediatamente pasó a las reglas del nivel naranja el miércoles. La ciudad en general se alineó con las pautas del estado, incluida la eliminación de los límites de capacidad en las tiendas minoristas.

Pasadena, que también tiene su propio departamento de salud, siguió el ejemplo del condado y esperó hasta el lunes antes de cambiar sus restricciones.

Elegibilidad de la vacunas

Los californianos de 50 años o más ya son elegibles para las vacunas COVID-19 a partir del jueves 1 de abril, agregando alrededor de 1,4 millones de residentes del condado de Los Ángeles al grupo de personas que intentan obtener citas. Hay alrededor de 2 millones de personas en el condado en total en ese grupo, pero se cree que alrededor de 600,000 han sido vacunadas previamente como parte de otra categoría elegible.

El primero de abril, todas las personas mayores de 50 años calificarán para recibir la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, en los centros de la ciudad de Los Ángeles lo puede hacer desde hoy. Dinorah Pérez reporta el 29 de marzo de 2021.

El 15 de abril, todas las personas mayores de 16 años serán elegibles para las vacunas.

Ese grupo incluye a unos 5 millones de personas. El director científico del condado, el Dr. Paul Simon, dijo el viernes que solo alrededor del 16% de los residentes de 16 a 29 años ya se han vacunado, y alrededor del 26% de los de 30 a 49 años, lo que significa que habrá un aumento importante en la demanda citas el día 15.

“Pedimos paciencia a todos los que, comprensiblemente, están extremadamente ansiosos por vacunarse '', dijo.

Por segunda semana consecutiva, se espera que el condado establezca otro récord en términos de su asignación de vacunas, con 397,430 dosis esperadas. Eso incluye 118,000 dosis de una sola inyección de Johnson & Johnson.

De la asignación total, el 72% se utilizará para las primeras dosis y el 28% para las segundas dosis, dijo Simon.