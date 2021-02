Condado de Los Ángeles extiende moratoria sobre desalojos hasta el 30 de junio

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles votó el martes para extender una moratoria de desalojo local hasta el 30 de junio.

La moratoria local se aplica donde no se superpone con leyes del estado que protege a los inquilinos que no pueden pagar el alquiler debido al estrés financiero por COVID-19. Esto cubre los desalojos comerciales, los desalojos sin culpa y prohíbe expulsar a inquilinos por ocupantes no autorizados, mascotas y otras molestias.

En general, la junta había extendido la medida un mes a tiempo, pero la supervisora ​​Sheila Kuehl recomendó un período de tiempo más largo.

“Me alientan las recientes reducciones de casos y muertes causadas por COVID-19 y con la esperanza de que el fin de la pandemia esté a la vista, pero todavía no estamos fuera de peligro y tampoco los inquilinos”, dijo Kuehl.

Nadie debe ser amenazado con el desalojo o quedarse sin hogar por esta pandemia, por lo que, nuevamente, estamos actuando para asegurarnos de que nadie pierda su hogar como resultado de esta prolongada crisis de salud pública”, agregó.

El voto unánime de la junta también aprueba sanciones de hasta $5,000 por violación por día por acoso o represalia al inquilino o el doble en el caso de inquilinos mayores o discapacitados.